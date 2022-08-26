Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку
Украинские войска выпустили 12 мин и снарядов по Горловке и Александровке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку, выпустив за 10 минут шесть снарядов и шесть мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 11:30 – населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".