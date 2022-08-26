https://ria.ru/20220826/obstrel-1812274170.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку, выпустив за 10 минут шесть снарядов и шесть мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:25

2022-08-26T12:25

2022-08-26T12:25

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Александровку, выпустив за 10 минут шесть снарядов и шесть мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 11:30 – населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220825/evakuatsiya-1812193369.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол