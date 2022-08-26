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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/obstrel-1812229481.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска за 20 минут выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:43
2022-08-26T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Донецк украинские военные обстреляли в 9.03, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району. По поселку Пантелеймоновка в 9.05 со стороны украинских войск выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, отметило ведомство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
09:43 26.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Донецк украинские военные обстреляли в 9.03, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району. По поселку Пантелеймоновка в 9.05 со стороны украинских войск выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, отметило ведомство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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