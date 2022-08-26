https://ria.ru/20220826/obstrel-1812229481.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска за 20 минут выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:43

2022-08-26T09:43

2022-08-26T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Донецк украинские военные обстреляли в 9.03, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району. По поселку Пантелеймоновка в 9.05 со стороны украинских войск выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, отметило ведомство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол