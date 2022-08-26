https://ria.ru/20220826/oae-1812225264.html

Московские промышленники представят свою продукцию в ОАЭ

Московские промышленники представят свою продукцию в ОАЭ - РИА Новости, 26.08.2022

Московские промышленники представят свою продукцию в ОАЭ

Открылась регистрация для участия московских промышленных компаний в международной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, которая пройдет с 21 по 24... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:17

2022-08-26T09:17

2022-08-26T09:17

экономика

москва

оаэ

персидский залив

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Открылась регистрация для участия московских промышленных компаний в международной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, которая пройдет с 21 по 24 ноября, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."По нашим подсчетам, в рамках байерской программы состоится свыше 100 b2b-переговоров с покупателями продукции, произведенной в Москве. Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, – это увеличение объемов поставок, расширение списка экспортных товаров, а также вывод на рынок ОЭА новых компании, в том числе представителей среднего бизнеса", – сообщил руководитель департамента Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.Участие в байерской программе бесплатное. Специалисты Центра "Моспром" будут поддерживать и сопровождать московских промышленников на протяжении всего периода подготовки к бизнес-миссии: проведут консультации по вопросам, связанным с экспортом товаров и услуг в ОАЭ, предоставят актуальный анализ целевого рынка, говорится в сообщенииГлава ДИПП добавил, что весной 2022 года в Москве прошел международный телемост со странами Персидского залива, в рамках которого была определена наиболее востребованная продукция столичных компаний."В связи с динамичным развитием промышленного производства, в регионе возросла потребность в различных электрических устройствах, технике, оборудовании и аппаратуре связи. Сегодня столичные производители вполне могут покрыть спрос на данную продукцию", – отметил Овчинский.Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно на сайте Центра "Моспром" до 15 сентября.

https://ria.ru/20220812/forum-1809155482.html

москва

оаэ

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, оаэ, персидский залив