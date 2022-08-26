Московские промышленники представят свою продукцию в ОАЭ
ДИПП: московские промышленники представят свою продукцию в ОАЭ
Дубай, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Открылась регистрация для участия московских промышленных компаний в международной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, которая пройдет с 21 по 24 ноября, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"По нашим подсчетам, в рамках байерской программы состоится свыше 100 b2b-переговоров с покупателями продукции, произведенной в Москве. Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, – это увеличение объемов поставок, расширение списка экспортных товаров, а также вывод на рынок ОЭА новых компании, в том числе представителей среднего бизнеса", – сообщил руководитель департамента Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.
Участие в байерской программе бесплатное. Специалисты Центра "Моспром" будут поддерживать и сопровождать московских промышленников на протяжении всего периода подготовки к бизнес-миссии: проведут консультации по вопросам, связанным с экспортом товаров и услуг в ОАЭ, предоставят актуальный анализ целевого рынка, говорится в сообщении
Глава ДИПП добавил, что весной 2022 года в Москве прошел международный телемост со странами Персидского залива, в рамках которого была определена наиболее востребованная продукция столичных компаний.
"В связи с динамичным развитием промышленного производства, в регионе возросла потребность в различных электрических устройствах, технике, оборудовании и аппаратуре связи. Сегодня столичные производители вполне могут покрыть спрос на данную продукцию", – отметил Овчинский.
Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно на сайте Центра "Моспром" до 15 сентября.