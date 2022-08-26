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Жителям Харьковской области будут выдавать автономера с кодом 188
Жителям Харьковской области будут выдавать автономера с кодом 188 - РИА Новости, 26.08.2022
Жителям Харьковской области будут выдавать автономера с кодом 188
Жители Харьковской области получат номера на машины с кодом 188, в пятницу там заработало регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД по обмену прав и... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:54
2022-08-26T12:54
2022-08-26T12:54
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Жители Харьковской области получат номера на машины с кодом 188, в пятницу там заработало регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД по обмену прав и регистрации машин, сообщает пресс-центр МВД России."Началось предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в Харьковской области. Сотрудники российской Госавтоинспекции осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации… "Госномера транспортных средств жителям Харьковской области будут выдаваться с цифровым кодом 188", - говорится в сообщении.Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД находится в городе Купянске по адресу улица 1 Мая, дом 6, потом переедет в здание бывшего МРЭО по улице 1-я Сахарозаводская, дом 1б. Прием ведется с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00, добавили в пресс-центре.Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД в Харьковской области стало пятым с начала августа на освобожденных территориях. До этого два таких подразделения заработали в Херсонской области (Херсон и Голая Пристань) и Запорожской области (Мелитополь и Бердянск).В ходе спецоперации Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию.
https://ria.ru/20220701/ldpr-1799458042.html
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в мире, харьковская область, россия, херсонская область , гибдд мвд рф
В мире, Харьковская область, Россия, Херсонская область , ГИБДД МВД РФ
Жителям Харьковской области будут выдавать автономера с кодом 188
МВД России: жители Харьковской области получат номера на автомобили с кодом 188