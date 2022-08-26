https://ria.ru/20220826/nato-1812437565.html

Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию

Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию

Деятельность по расширению военного присутствия внутри стран НАТО Москву не радует, это происходило с 1970-х годов, а активность внутри альянса РФ не очень... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:04

2022-08-26T22:04

2022-08-26T22:04

польша

нато

украина

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Деятельность по расширению военного присутствия внутри стран НАТО Москву не радует, это происходило с 1970-х годов, а активность внутри альянса РФ не очень сильно заботит, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Знаете, мы об этом неоднократно говорили: сама по себе деятельность по расширению военного присутствия в странах НАТО нас, конечно, не радует, но это обычная активность, она шла и в 1970-е, и в 1980-е, и в 1990-е годы, НАТО расширялась в своих границах, НАТО приближалась к нашей стране. Мы же так не реагировали", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос о наращивании американцами военного присутствия в Польше."Реакция произошла только тогда, когда НАТО вознамерилась прийти на Украину, с одной стороны. А с другой стороны, украинский лидер сказал: "Мы не исключаем возможность возобновления ядерного потенциала Украины". А у них определенные наработки в этой сфере есть. Ну как мы могли на это не реагировать? Как на это можно не реагировать в принципе, понимаете, в чем дело? Поэтому сама по себе активность внутри НАТО нас не очень сильно заботит", - добавил он.

https://ria.ru/20220816/shoygu-1809919118.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, нато, украина, дмитрий медведев, россия