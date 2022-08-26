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Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию
Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию
Деятельность по расширению военного присутствия внутри стран НАТО Москву не радует, это происходило с 1970-х годов, а активность внутри альянса РФ не очень... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:04
2022-08-26T22:04
2022-08-26T22:04
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Деятельность по расширению военного присутствия внутри стран НАТО Москву не радует, это происходило с 1970-х годов, а активность внутри альянса РФ не очень сильно заботит, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Знаете, мы об этом неоднократно говорили: сама по себе деятельность по расширению военного присутствия в странах НАТО нас, конечно, не радует, но это обычная активность, она шла и в 1970-е, и в 1980-е, и в 1990-е годы, НАТО расширялась в своих границах, НАТО приближалась к нашей стране. Мы же так не реагировали", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос о наращивании американцами военного присутствия в Польше."Реакция произошла только тогда, когда НАТО вознамерилась прийти на Украину, с одной стороны. А с другой стороны, украинский лидер сказал: "Мы не исключаем возможность возобновления ядерного потенциала Украины". А у них определенные наработки в этой сфере есть. Ну как мы могли на это не реагировать? Как на это можно не реагировать в принципе, понимаете, в чем дело? Поэтому сама по себе активность внутри НАТО нас не очень сильно заботит", - добавил он.
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польша, нато, украина, дмитрий медведев, россия
Польша, НАТО, Украина, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев: расширение военного присутствия в странах НАТО не радует Россию
Медведев заявил, что расширение военного присутствия внутри стран НАТО не радует Россию