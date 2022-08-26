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Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
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Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев
Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев
Отказ Украины от планов вступить в НАТО необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, необходимо выработать гарантии безопасности России, о... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:08
2022-08-26T21:08
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Отказ Украины от планов вступить в НАТО необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, нато
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Медведев, НАТО
21:08 26.08.2022
 
Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев

Медведев заявил, что отказа Киева от вступления в НАТО недостаточно для достижения мира

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Отказ Украины от планов вступить в НАТО необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Понимаете, отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии, о которых и вы сказали, и о которых говорил президент Путин. Вот, как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, конечно, при достижении ее целей", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДмитрий МедведевНАТО
 
 
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