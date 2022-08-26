https://ria.ru/20220826/nato-1812428219.html

Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев

Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022

Отказа Киева от НАТО недостаточно для достижения мира, заявил Медведев

Отказ Украины от планов вступить в НАТО необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, необходимо выработать гарантии безопасности России, о... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:08

2022-08-26T21:08

2022-08-26T21:08

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Отказ Украины от планов вступить в НАТО необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, необходимо выработать гарантии безопасности России, о которых говорил президент страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220823/nato-1811597213.html

россия

украина

донбасс

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, нато