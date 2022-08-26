Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/narkotiki-1812272523.html
В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии
В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии - РИА Новости, 26.08.2022
В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии
Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении депутата одного из сельсоветов в Новосибирской области, который обвиняется в покупке РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:20
2022-08-26T12:20
происшествия
германия
россия
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении депутата одного из сельсоветов в Новосибирской области, который обвиняется в покупке через интернет в Германии наркотика LSD, сообщается на сайте суда."Поступило уголовное дело в отношении Янова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и части 3 статьи 30, части 2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.В суде пояснили, что Янов является депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и обвиняется в совершении двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.Следователи считают, что в апреле текущего года Янов через интернет нашел и заказал наркотическое средство 1V-LSD. При этом неустановленное лицо под видом обычного письма направило депутату из Германии наркотическое средство почтовой связью.Почтовое отправление с наркотическим средством изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении. Первое судебное заседание назначено на 6 сентября.
https://ria.ru/20220825/prigovor-1812074711.html
https://ria.ru/20220818/narkotiki-1810477472.html
германия
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, германия, россия, новосибирская область
Происшествия, Германия, Россия, Новосибирская область
12:20 26.08.2022
 
В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии

В Новосибирске сельский депутат Янов пойдет под суд за заказ наркотика из Германии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении депутата одного из сельсоветов в Новосибирской области, который обвиняется в покупке через интернет в Германии наркотика LSD, сообщается на сайте суда.
"Поступило уголовное дело в отношении Янова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и части 3 статьи 30, части 2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 13:41
Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках
В суде пояснили, что Янов является депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и обвиняется в совершении двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Следователи считают, что в апреле текущего года Янов через интернет нашел и заказал наркотическое средство 1V-LSD. При этом неустановленное лицо под видом обычного письма направило депутату из Германии наркотическое средство почтовой связью.
Почтовое отправление с наркотическим средством изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении. Первое судебное заседание назначено на 6 сентября.
Апельсины - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 15:16
Пенсионерка пыталась передать наркотики в СИЗО в Краснодаре
 
ПроисшествияГерманияРоссияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала