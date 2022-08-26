https://ria.ru/20220826/narkotiki-1812272523.html

В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии

В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии - РИА Новости, 26.08.2022

В Новосибирске депутат пойдет под суд за заказ наркотика из Германии

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении депутата одного из сельсоветов в Новосибирской области, который обвиняется в покупке РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:20

2022-08-26T12:20

2022-08-26T12:20

происшествия

германия

россия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении депутата одного из сельсоветов в Новосибирской области, который обвиняется в покупке через интернет в Германии наркотика LSD, сообщается на сайте суда."Поступило уголовное дело в отношении Янова Романа Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и части 3 статьи 30, части 2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.В суде пояснили, что Янов является депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и обвиняется в совершении двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.Следователи считают, что в апреле текущего года Янов через интернет нашел и заказал наркотическое средство 1V-LSD. При этом неустановленное лицо под видом обычного письма направило депутату из Германии наркотическое средство почтовой связью.Почтовое отправление с наркотическим средством изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении. Первое судебное заседание назначено на 6 сентября.

https://ria.ru/20220825/prigovor-1812074711.html

https://ria.ru/20220818/narkotiki-1810477472.html

германия

россия

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, германия, россия, новосибирская область