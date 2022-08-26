Рейтинг@Mail.ru
Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220826/nabory-1812372458.html
Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами
Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами - РИА Новости, 26.08.2022
Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами
Более 5 тысяч первоклассников Тверской области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:16
2022-08-26T17:27
тверская область
игорь руденя
луганская народная республика
донецкая народная республика
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812369724_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_b55800edb00d9e649268b95e600c4b5b.jpg
ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч первоклассников Тверской области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов получат к 1 сентября бесплатные рюкзаки с школьно-письменными наборами.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новая мера поддержки введена с текущего года по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам Верхневолжья до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе.Кроме того, по поручению губернатора был проработан вопрос об обеспечении помощи в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы."Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – процитировали в пресс-службе Руденю.В школьный подарочный набор, помимо рюкзака, входят канцелярские принадлежности, тетради, краски, альбомы для рисования, наборы бумаги и картона, пластилин, ножницы и другое, всего – более 40 предметов.
https://ria.ru/20220803/shkolniki-1806953473.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812369724_114:0:1206:819_1920x0_80_0_0_101bd1fe05c41a90a516d5bae1c7c629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, луганская народная республика, донецкая народная республика, школа
Тверская область, Игорь Руденя, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Школа
17:16 26.08.2022 (обновлено: 17:27 26.08.2022)
 

Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВласти Тверской области поддержат 5тыс первоклассников бесплатными наборами
Власти Тверской области поддержат 5тыс первоклассников бесплатными наборами - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч первоклассников Тверской области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов получат к 1 сентября бесплатные рюкзаки с школьно-письменными наборами.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новая мера поддержки введена с текущего года по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам Верхневолжья до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:59Ленинградская область
Число школьников в Ленобласти за пять лет увеличилось на 26 процентов
Кроме того, по поручению губернатора был проработан вопрос об обеспечении помощи в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы.
"Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – процитировали в пресс-службе Руденю.
В школьный подарочный набор, помимо рюкзака, входят канцелярские принадлежности, тетради, краски, альбомы для рисования, наборы бумаги и картона, пластилин, ножницы и другое, всего – более 40 предметов.
 
Тверская областьИгорь РуденяЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала