https://ria.ru/20220826/nabory-1812372458.html

Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами

Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами - РИА Новости, 26.08.2022

Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами

Более 5 тысяч первоклассников Тверской области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:16

2022-08-26T17:16

2022-08-26T17:27

тверская область

игорь руденя

луганская народная республика

донецкая народная республика

школа

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ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч первоклассников Тверской области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов получат к 1 сентября бесплатные рюкзаки с школьно-письменными наборами.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новая мера поддержки введена с текущего года по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам Верхневолжья до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе.Кроме того, по поручению губернатора был проработан вопрос об обеспечении помощи в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы."Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – процитировали в пресс-службе Руденю.В школьный подарочный набор, помимо рюкзака, входят канцелярские принадлежности, тетради, краски, альбомы для рисования, наборы бумаги и картона, пластилин, ножницы и другое, всего – более 40 предметов.

https://ria.ru/20220803/shkolniki-1806953473.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, луганская народная республика, донецкая народная республика, школа