17:16 26.08.2022 (обновлено: 17:27 26.08.2022)
Тверская область поддержит 5 тысяч первоклассников бесплатными наборами
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВласти Тверской области поддержат 5тыс первоклассников бесплатными наборами
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Более 5 тысяч первоклассников Тверской области из многодетных, приемных и опекунских семей с тремя и более детьми, а также семей с невысоким уровнем доходов получат к 1 сентября бесплатные рюкзаки с школьно-письменными наборами.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новая мера поддержки введена с текущего года по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона поручил обеспечить выдачу наборов будущим первоклассникам Верхневолжья до начала учебного года, чтобы родители успели подготовить детей к школе.
Кроме того, по поручению губернатора был проработан вопрос об обеспечении помощи в подготовке к школе детям, которые прибыли в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – учащимся с 1 по 11 классы.
"Важно помочь и ребятам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Тверскую область, независимо от того, в какой класс они пойдут. Они тоже получат наборы канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Кроме того, приняли решение о предоставлении им комплектов школьной формы", – процитировали в пресс-службе Руденю.
В школьный подарочный набор, помимо рюкзака, входят канцелярские принадлежности, тетради, краски, альбомы для рисования, наборы бумаги и картона, пластилин, ножницы и другое, всего – более 40 предметов.