https://ria.ru/20220826/moneta-1812303803.html
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам - РИА Новости, 26.08.2022
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам
Банк России в пятницу, 26 августа, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей ко Дню шахтера, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:03
2022-08-26T14:03
2022-08-26T14:03
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россия
центральный банк рф (цб рф)
московский монетный двор
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк России в пятницу, 26 августа, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей ко Дню шахтера, сообщается на сайте регулятора."Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда", - говорится в сообщении.Диаметр монеты - 22 миллиметра, тираж - один миллион штук.На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В нижней части монеты находится товарный знак Московского монетного двора.На оборотной стороне расположено рельефное изображение шахтера с буровым инструментом в руках и стилизованное изображение элемента шахтного подъемного механизма. Слева по окружности имеется надпись "Человек труда".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московский монетный двор
Рубль, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московский монетный двор
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам
Банк России выпустил памятную монету номиналом десять рублей ко Дню шахтера