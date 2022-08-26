https://ria.ru/20220826/moneta-1812303803.html

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам - РИА Новости, 26.08.2022

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам

Банк России в пятницу, 26 августа, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей ко Дню шахтера, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:03

2022-08-26T14:03

2022-08-26T14:03

рубль

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московский монетный двор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812302825_0:0:763:429_1920x0_80_0_0_2cd6fbb6ae9aa6f27914c03f8ea005fa.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк России в пятницу, 26 августа, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей ко Дню шахтера, сообщается на сайте регулятора."Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда", - говорится в сообщении.Диаметр монеты - 22 миллиметра, тираж - один миллион штук.На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В нижней части монеты находится товарный знак Московского монетного двора.На оборотной стороне расположено рельефное изображение шахтера с буровым инструментом в руках и стилизованное изображение элемента шахтного подъемного механизма. Слева по окружности имеется надпись "Человек труда".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.

https://ria.ru/20220825/rubl-1811972208.html

https://ria.ru/20220826/rubl-1812204764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рубль, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московский монетный двор