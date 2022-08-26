Рейтинг@Mail.ru
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/moneta-1812303803.html
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам - РИА Новости, 26.08.2022
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам
Банк России в пятницу, 26 августа, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей ко Дню шахтера, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:03
2022-08-26T14:03
рубль
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московский монетный двор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812302825_0:0:763:429_1920x0_80_0_0_2cd6fbb6ae9aa6f27914c03f8ea005fa.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк России в пятницу, 26 августа, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей ко Дню шахтера, сообщается на сайте регулятора."Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда", - говорится в сообщении.Диаметр монеты - 22 миллиметра, тираж - один миллион штук.На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В нижней части монеты находится товарный знак Московского монетного двора.На оборотной стороне расположено рельефное изображение шахтера с буровым инструментом в руках и стилизованное изображение элемента шахтного подъемного механизма. Слева по окружности имеется надпись "Человек труда".Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
https://ria.ru/20220825/rubl-1811972208.html
https://ria.ru/20220826/rubl-1812204764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812302825_191:0:763:429_1920x0_80_0_0_02da69f995ac8646e639d46fefb8e8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рубль, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московский монетный двор
Рубль, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московский монетный двор
14:03 26.08.2022
 
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную шахтерам

Банк России выпустил памятную монету номиналом десять рублей ко Дню шахтера

© Фото : Банк России/TelegramПамятная монета "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда"
Памятная монета Работник добывающей промышленности серии Человек труда - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Банк России/Telegram
Памятная монета "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Банк России в пятницу, 26 августа, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей ко Дню шахтера, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 26 августа 2022 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Работник добывающей промышленности" серии "Человек труда", - говорится в сообщении.
Рубли - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью
Диаметр монеты - 22 миллиметра, тираж - один миллион штук.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части -"Банк России", в нижней - "2022". Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В нижней части монеты находится товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне расположено рельефное изображение шахтера с буровым инструментом в руках и стилизованное изображение элемента шахтного подъемного механизма. Слева по окружности имеется надпись "Человек труда".
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году
 
РубльЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московский монетный двор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала