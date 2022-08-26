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"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи

"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи - РИА Новости, 26.08.2022

"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи

Отказ Саудовской Аравии идти на встречу просьбам президента США Джо Байдена увеличить добычу нефти показывает большую близость Эр-Рияда к Москве, чем к... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T06:56

2022-08-26T06:56

2022-08-26T06:56

дэн эберхарт

сша

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саудовская аравия

джо байден

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Отказ Саудовской Аравии идти на встречу просьбам президента США Джо Байдена увеличить добычу нефти показывает большую близость Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону, заявил в колонке для Forbes генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.Как напомнил специалист, американский лидер неоднократно безуспешно пытался добиться от своего ближневосточного союзника поддержки на рынке углеводородов.Эксперт отметил, что в Эр-Рияде недовольны попытками Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном. Как указал специалист, после этого региональный соперник саудитов сможет улучшить свое экономическое положение, а также получит возможность продавать нефть.И именно попытки Байдена добиться своих политических целей за счет нормализации отношений с Тегераном стали причиной недавних заявлений Эр-Рияда о возможном сокращении добычи черного золота, считает Эберхарт.Такая позиция также многое говорит и о геополитическом положении, подчеркнул он.Ранее министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил в интервью Bloomberg, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/bayden-1808135822.html

https://ria.ru/20220811/neft-1808762745.html

сша

иран

саудовская аравия

россия

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дэн эберхарт, сша, опек, иран, саудовская аравия, джо байден, россия, в мире