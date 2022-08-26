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"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи - РИА Новости, 26.08.2022
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"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи
"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи - РИА Новости, 26.08.2022
"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи
Отказ Саудовской Аравии идти на встречу просьбам президента США Джо Байдена увеличить добычу нефти показывает большую близость Эр-Рияда к Москве, чем к... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:56
2022-08-26T06:56
дэн эберхарт
сша
опек
иран
саудовская аравия
джо байден
россия
в мире
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Отказ Саудовской Аравии идти на встречу просьбам президента США Джо Байдена увеличить добычу нефти показывает большую близость Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону, заявил в колонке для Forbes генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.Как напомнил специалист, американский лидер неоднократно безуспешно пытался добиться от своего ближневосточного союзника поддержки на рынке углеводородов.Эксперт отметил, что в Эр-Рияде недовольны попытками Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном. Как указал специалист, после этого региональный соперник саудитов сможет улучшить свое экономическое положение, а также получит возможность продавать нефть.И именно попытки Байдена добиться своих политических целей за счет нормализации отношений с Тегераном стали причиной недавних заявлений Эр-Рияда о возможном сокращении добычи черного золота, считает Эберхарт.Такая позиция также многое говорит и о геополитическом положении, подчеркнул он.Ранее министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил в интервью Bloomberg, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/bayden-1808135822.html
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дэн эберхарт, сша, опек, иран, саудовская аравия, джо байден, россия, в мире
Дэн Эберхарт, США, ОПЕК, Иран, Саудовская Аравия, Джо Байден, Россия, В мире
06:56 26.08.2022
 
"Они близки России": в США рассказали, как Байден умолял Эр-Рияд о помощи

Нефтяник Эберхарт: реакция саудитов на мольбы Байдена говорит о близости Эр-Рияда и Москвы

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Отказ Саудовской Аравии идти на встречу просьбам президента США Джо Байдена увеличить добычу нефти показывает большую близость Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону, заявил в колонке для Forbes генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт.
Как напомнил специалист, американский лидер неоднократно безуспешно пытался добиться от своего ближневосточного союзника поддержки на рынке углеводородов.

"Ни для кого не секрет, что Байден хочет, чтобы цены на нефть, главный катализатор инфляции, упали к промежуточным выборам в ноябре. Президент не раз умолял Саудовскую Аравию помочь и нарастить поставки — причем последний раз в середине июля во время визита в Эр-Рияд. Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли", — написал Эберхарт.

Эксперт отметил, что в Эр-Рияде недовольны попытками Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном. Как указал специалист, после этого региональный соперник саудитов сможет улучшить свое экономическое положение, а также получит возможность продавать нефть.
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И именно попытки Байдена добиться своих политических целей за счет нормализации отношений с Тегераном стали причиной недавних заявлений Эр-Рияда о возможном сокращении добычи черного золота, считает Эберхарт.
Такая позиция также многое говорит и о геополитическом положении, подчеркнул он.
"Это также подтверждает, что Саудовская Аравия по-прежнему остается более близка к России на мировой арене, чем к США", — заявил Эберхарт.
Ранее министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил в интервью Bloomberg, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года, как и прежде, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.
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