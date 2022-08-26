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В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища - РИА Новости, 26.08.2022
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В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища
В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища - РИА Новости, 26.08.2022
В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища
Полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в ложном минировании водохранилища в городе Серове Свердловской области, сообщает региональный главк... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:44
2022-08-26T08:44
происшествия
серов
нижняя тура
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в ложном минировании водохранилища в городе Серове Свердловской области, сообщает региональный главк МВД в четверг.По информации ведомства, в четверг в дежурную часть диспетчерской службы Серова позвонил мужчина и сообщил о "минировании" водохранилища, на предполагаемое место взрывчатого устройства выехали оперативники и экстренные службы. По итогам проверки каких-либо предметов, представляющих опасность гражданам или нормальному функционированию водохранилища, обнаружено не было."Выяснилось, что звонок совершил 42-летний житель Нижней Туры. В общении с сыщиками ранее не судимый гражданин не стал отпираться и дал признательные показания", - говорится в сообщении пресс-службы.Со слов подозреваемого, сообщение о "минировании" водохранилища он оставил будучи пьяным, и поначалу мужчина позвонил проживающему в Серове родственнику, однако тот отказался говорить с ним. В отместку подозреваемый набрал номер 112 и сообщил о взрывчатом устройстве на территории искусственного водоема, отметили в ГУ МВД.По отношению к лжеминеру возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220824/minirovanie-1811835947.html
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происшествия, серов, нижняя тура, россия
Происшествия, Серов, Нижняя Тура, Россия
08:44 26.08.2022
 
В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища

В Серове задержали мужчину, подозреваемого в ложном минировании водохранилища

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в ложном минировании водохранилища в городе Серове Свердловской области, сообщает региональный главк МВД в четверг.
По информации ведомства, в четверг в дежурную часть диспетчерской службы Серова позвонил мужчина и сообщил о "минировании" водохранилища, на предполагаемое место взрывчатого устройства выехали оперативники и экстренные службы. По итогам проверки каких-либо предметов, представляющих опасность гражданам или нормальному функционированию водохранилища, обнаружено не было.
"Выяснилось, что звонок совершил 42-летний житель Нижней Туры. В общении с сыщиками ранее не судимый гражданин не стал отпираться и дал признательные показания", - говорится в сообщении пресс-службы.
Со слов подозреваемого, сообщение о "минировании" водохранилища он оставил будучи пьяным, и поначалу мужчина позвонил проживающему в Серове родственнику, однако тот отказался говорить с ним. В отместку подозреваемый набрал номер 112 и сообщил о взрывчатом устройстве на территории искусственного водоема, отметили в ГУ МВД.
По отношению к лжеминеру возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.
Сапер - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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