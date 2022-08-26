https://ria.ru/20220826/minirovanie-1812220893.html

В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища

В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища - РИА Новости, 26.08.2022

В Серове задержали подозреваемого в "минировании" водохранилища

Полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в ложном минировании водохранилища в городе Серове Свердловской области, сообщает региональный главк... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:44

2022-08-26T08:44

2022-08-26T08:44

происшествия

серов

нижняя тура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в ложном минировании водохранилища в городе Серове Свердловской области, сообщает региональный главк МВД в четверг.По информации ведомства, в четверг в дежурную часть диспетчерской службы Серова позвонил мужчина и сообщил о "минировании" водохранилища, на предполагаемое место взрывчатого устройства выехали оперативники и экстренные службы. По итогам проверки каких-либо предметов, представляющих опасность гражданам или нормальному функционированию водохранилища, обнаружено не было."Выяснилось, что звонок совершил 42-летний житель Нижней Туры. В общении с сыщиками ранее не судимый гражданин не стал отпираться и дал признательные показания", - говорится в сообщении пресс-службы.Со слов подозреваемого, сообщение о "минировании" водохранилища он оставил будучи пьяным, и поначалу мужчина позвонил проживающему в Серове родственнику, однако тот отказался говорить с ним. В отместку подозреваемый набрал номер 112 и сообщил о взрывчатом устройстве на территории искусственного водоема, отметили в ГУ МВД.По отношению к лжеминеру возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220824/minirovanie-1811835947.html

серов

нижняя тура

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, серов, нижняя тура, россия