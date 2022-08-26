https://ria.ru/20220826/medvedev-1812437903.html

Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"

Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба" - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом, который стали проводить партнеры России. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:07

2022-08-26T22:07

2022-08-26T23:37

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом, который стали проводить партнеры России."Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос, когда он стал одним из самых суровых "ястребов"."И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет", - отметил он.

https://ria.ru/20220826/sanktsii-1812434558.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия