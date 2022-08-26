https://ria.ru/20220826/medvedev-1812437903.html
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба" - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом, который стали проводить партнеры России. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:07
2022-08-26T22:07
2022-08-26T23:37
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом, который стали проводить партнеры России."Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос, когда он стал одним из самых суровых "ястребов"."И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет", - отметил он.
https://ria.ru/20220826/sanktsii-1812434558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия
22:07 26.08.2022 (обновлено: 23:37 26.08.2022)
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"
Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом партнеров России