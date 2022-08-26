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Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба" - РИА Новости, 26.08.2022
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Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба" - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом, который стали проводить партнеры России. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:07
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россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом, который стали проводить партнеры России."Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос, когда он стал одним из самых суровых "ястребов"."И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет", - отметил он.
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
22:07 26.08.2022 (обновлено: 23:37 26.08.2022)
 
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"

Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом партнеров России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев объяснил изменение своих либеральных взглядов русофобским курсом, который стали проводить партнеры России.
"Что же касается моих ощущений, то они, безусловно, изменились, это правда", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос, когда он стал одним из самых суровых "ястребов".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
21:49
Медведев заявил, что ему плевать на персональные санкции
"И связано это не с тем, что я каким-то образом переродился, а с тем, какой курс стали проводить наши партнеры. Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет", - отметил он.
 
Дмитрий МедведевРоссия
 
 
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