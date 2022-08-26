https://ria.ru/20220826/medvedev-1812429439.html

Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны

Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны - РИА Новости, 27.08.2022

Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны

Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы предотвратить третью мировую войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-26T21:16

2022-08-26T21:16

2022-08-27T00:24

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

в мире

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы предотвратить третью мировую войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну, и вспомнил слова из Откровения Иоанна Богослова: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь". "Вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит", — сказал Медведев.Он подчеркнул, что политика России направлена на то, чтобы избежать новой мировой войны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20220826/medvedev-1812428093.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, в мире, россия, безопасность