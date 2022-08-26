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Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/medvedev-1812429439.html
Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны
Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны - РИА Новости, 27.08.2022
Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны
Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы предотвратить третью мировую войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-26T21:16
2022-08-27T00:24
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
в мире
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы предотвратить третью мировую войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну, и вспомнил слова из Откровения Иоанна Богослова: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь". "Вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит", — сказал Медведев.Он подчеркнул, что политика России направлена на то, чтобы избежать новой мировой войны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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дмитрий медведев, в мире, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Безопасность
21:16 26.08.2022 (обновлено: 00:24 27.08.2022)
 
Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны

Замглавы Совбеза Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы предотвратить третью мировую войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну, и вспомнил слова из Откровения Иоанна Богослова: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь".
"Вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что политика России направлена на то, чтобы избежать новой мировой войны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевВ миреРоссияБезопасность
 
 
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