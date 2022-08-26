21:16 26.08.2022 (обновлено: 00:24 27.08.2022)
Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны
Замглавы Совбеза Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы предотвратить третью мировую войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну, и вспомнил слова из Откровения Иоанна Богослова: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь".
"Вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что политика России направлена на то, чтобы избежать новой мировой войны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.