https://ria.ru/20220826/medvedev-1812428093.html

Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:07

2022-08-26T21:07

2022-08-26T23:30

россия

дмитрий медведев

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774380252_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_7eb8674bf21a31ef43d820b6abd21540.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Так, телеведущий поинтересовался, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать тактическое ядерное оружие при возникновении угроз.Как отметил Медведев, существует документ под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".Далее он подчеркнул, что Россия никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, "в отличие от государств НАТО, которые за последние 20-30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке".Он подчеркнул, что Россия — страна с тысячелетней историей и крупнейшим ядерным потенциалом, постоянный член Совета Безопасности ООН и сможет за себя постоять.

https://ria.ru/20220826/nato-1812428219.html

https://ria.ru/20220826/politika-1812145206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, безопасность