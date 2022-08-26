21:07 26.08.2022 (обновлено: 23:30 26.08.2022)
Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия
Медведев напомнил о четырех основаниях для применения Россией ядерного оружия
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Так, телеведущий поинтересовался, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать тактическое ядерное оружие при возникновении угроз.
Как отметил Медведев, существует документ под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".
"И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислены четыре основания для применения ядерного оружия. Ну, для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается", — указал зампред Совбеза.
"И вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные. Так что в этом смысле надо сначала посмотреть на то, что делали западные страны в определенных ситуациях", — продолжил Медведев.
Он подчеркнул, что Россия — страна с тысячелетней историей и крупнейшим ядерным потенциалом, постоянный член Совета Безопасности ООН и сможет за себя постоять.