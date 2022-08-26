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Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 26.08.2022
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Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия
Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия
Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:07
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россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Так, телеведущий поинтересовался, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать тактическое ядерное оружие при возникновении угроз.Как отметил Медведев, существует документ под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".Далее он подчеркнул, что Россия никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, "в отличие от государств НАТО, которые за последние 20-30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке".Он подчеркнул, что Россия — страна с тысячелетней историей и крупнейшим ядерным потенциалом, постоянный член Совета Безопасности ООН и сможет за себя постоять.
https://ria.ru/20220826/nato-1812428219.html
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
21:07 26.08.2022 (обновлено: 23:30 26.08.2022)
 
Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Медведев напомнил о четырех основаниях для применения Россией ядерного оружия

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Так, телеведущий поинтересовался, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать тактическое ядерное оружие при возникновении угроз.
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Как отметил Медведев, существует документ под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания".

"И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислены четыре основания для применения ядерного оружия. Ну, для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается", — указал зампред Совбеза.

Далее он подчеркнул, что Россия никогда не применяла тактическое ядерное оружие или оружие с обедненным ураном, "в отличие от государств НАТО, которые за последние 20-30 лет его довольно активно использовали и в Югославии, и в Ираке".
"И вокруг этого существует и своя интрига, и свои последствия, весьма печальные. Так что в этом смысле надо сначала посмотреть на то, что делали западные страны в определенных ситуациях", — продолжил Медведев.
Он подчеркнул, что Россия — страна с тысячелетней историей и крупнейшим ядерным потенциалом, постоянный член Совета Безопасности ООН и сможет за себя постоять.
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