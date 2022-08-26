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На Украине задержали активистку из команды Медведчука - РИА Новости, 26.08.2022
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На Украине задержали активистку из команды Медведчука
На Украине задержали активистку из команды Медведчука - РИА Новости, 26.08.2022
На Украине задержали активистку из команды Медведчука
Экс-главу львовского отделения запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Инну Иваночко, которую украинские СМИ причисляют к команде... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:45
2022-08-26T18:45
в мире
украина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экс-главу львовского отделения запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Инну Иваночко, которую украинские СМИ причисляют к команде оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержали по подозрению в госизмене, сообщает издание "Страна"."Инну Иваночко заподозрили в госизмене. По данным следствия, женщина руководила львовским союзом пророссийских организаций. Организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию", - приводит издание текст сообщения генпрокуратуры Украины.Офис генпрокурора сообщил, что якобы за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года подозреваемая, используя возможности общественных организаций и личных контактов в ветеранских организациях, осуществляла подрывную деятельность против страны. В ведомстве отметили, что связь "с российскими кураторами" подозреваемая якобы поддерживала через соцсети и электронную почту, куда посылала отчеты о проведенной "подрывной деятельности".Задержанной грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
https://ria.ru/20220826/irlandiya-1812391333.html
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в мире, украина
В мире, Украина
18:45 26.08.2022
 
На Украине задержали активистку из команды Медведчука

На Украине активистку из команды Медведчука Иваночко задержали по подозрению в госизмене

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экс-главу львовского отделения запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Инну Иваночко, которую украинские СМИ причисляют к команде оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержали по подозрению в госизмене, сообщает издание "Страна".
"Инну Иваночко заподозрили в госизмене. По данным следствия, женщина руководила львовским союзом пророссийских организаций. Организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию", - приводит издание текст сообщения генпрокуратуры Украины.
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Офис генпрокурора сообщил, что якобы за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года подозреваемая, используя возможности общественных организаций и личных контактов в ветеранских организациях, осуществляла подрывную деятельность против страны. В ведомстве отметили, что связь "с российскими кураторами" подозреваемая якобы поддерживала через соцсети и электронную почту, куда посылала отчеты о проведенной "подрывной деятельности".
Задержанной грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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