https://ria.ru/20220826/medvedchuk-1812397628.html

На Украине задержали активистку из команды Медведчука

На Украине задержали активистку из команды Медведчука - РИА Новости, 26.08.2022

На Украине задержали активистку из команды Медведчука

Экс-главу львовского отделения запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Инну Иваночко, которую украинские СМИ причисляют к команде... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:45

2022-08-26T18:45

2022-08-26T18:45

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экс-главу львовского отделения запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Инну Иваночко, которую украинские СМИ причисляют к команде оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержали по подозрению в госизмене, сообщает издание "Страна"."Инну Иваночко заподозрили в госизмене. По данным следствия, женщина руководила львовским союзом пророссийских организаций. Организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию", - приводит издание текст сообщения генпрокуратуры Украины.Офис генпрокурора сообщил, что якобы за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года подозреваемая, используя возможности общественных организаций и личных контактов в ветеранских организациях, осуществляла подрывную деятельность против страны. В ведомстве отметили, что связь "с российскими кураторами" подозреваемая якобы поддерживала через соцсети и электронную почту, куда посылала отчеты о проведенной "подрывной деятельности".Задержанной грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".

https://ria.ru/20220826/irlandiya-1812391333.html

https://ria.ru/20220826/ukraina-1812358592.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина