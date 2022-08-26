https://ria.ru/20220826/mat-1812363685.html

В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе

В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе - РИА Новости, 26.08.2022

В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы саратовского села, оставившей двоих детей на морозе в овраге, один из которых погиб, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:58

2022-08-26T16:58

2022-08-26T16:58

происшествия

аткарский район

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

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САМАРА, 26 авг – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы саратовского села, оставившей двоих детей на морозе в овраге, один из которых погиб, сообщает в пятницу СУСК по региону.Днем 22 декабря прошлого года в овраге в селе Прокудино Аткарского района пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат были обнаружены без верхней одежды. По данным прокуратуры, дети были без сознания, мальчик скончался, а девочка выжила, но находилась в реанимации.По данным СК, детей в овраге бросила 43-летняя мать. По версии следствия, рассердившись из-за непослушания, она с помощью полиэтиленового пакета, веревки и шарфа душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс. Суд арестовал ее по обвинению в убийстве с особой жестокостью и покушении. По информации следователей, женщина раскаялась в содеянном."Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Аткарского района, обвиняемой в совершении преступлений в отношении своих детей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.Уточняется, что согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти мальчика стало удушье, а девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

https://ria.ru/20220824/srok-1811931693.html

https://ria.ru/20220825/kriminal-1811895775.html

аткарский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, аткарский район, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область