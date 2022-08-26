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В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе - РИА Новости, 26.08.2022
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В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе
В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе - РИА Новости, 26.08.2022
В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы саратовского села, оставившей двоих детей на морозе в овраге, один из которых погиб, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:58
2022-08-26T16:58
происшествия
аткарский район
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
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САМАРА, 26 авг – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы саратовского села, оставившей двоих детей на морозе в овраге, один из которых погиб, сообщает в пятницу СУСК по региону.Днем 22 декабря прошлого года в овраге в селе Прокудино Аткарского района пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат были обнаружены без верхней одежды. По данным прокуратуры, дети были без сознания, мальчик скончался, а девочка выжила, но находилась в реанимации.По данным СК, детей в овраге бросила 43-летняя мать. По версии следствия, рассердившись из-за непослушания, она с помощью полиэтиленового пакета, веревки и шарфа душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс. Суд арестовал ее по обвинению в убийстве с особой жестокостью и покушении. По информации следователей, женщина раскаялась в содеянном."Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Аткарского района, обвиняемой в совершении преступлений в отношении своих детей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.Уточняется, что согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти мальчика стало удушье, а девочке был причинен тяжкий вред здоровью.
https://ria.ru/20220824/srok-1811931693.html
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аткарский район
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происшествия, аткарский район, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область
Происшествия, Аткарский район, Следственный комитет России (СК РФ), Саратовская область
16:58 26.08.2022
 
В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе

В Саратовской области будут судить мать, оставившую двоих детей на морозе в овраге

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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САМАРА, 26 авг – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жительницы саратовского села, оставившей двоих детей на морозе в овраге, один из которых погиб, сообщает в пятницу СУСК по региону.
Днем 22 декабря прошлого года в овраге в селе Прокудино Аткарского района пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат были обнаружены без верхней одежды. По данным прокуратуры, дети были без сознания, мальчик скончался, а девочка выжила, но находилась в реанимации.
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В Саратовской области мать получила 15 лет колонии за убийство сына
По данным СК, детей в овраге бросила 43-летняя мать. По версии следствия, рассердившись из-за непослушания, она с помощью полиэтиленового пакета, веревки и шарфа душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс. Суд арестовал ее по обвинению в убийстве с особой жестокостью и покушении. По информации следователей, женщина раскаялась в содеянном.
"Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Аткарского района, обвиняемой в совершении преступлений в отношении своих детей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти мальчика стало удушье, а девочке был причинен тяжкий вред здоровью.
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ПроисшествияАткарский районСледственный комитет России (СК РФ)Саратовская область
 
 
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