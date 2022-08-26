https://ria.ru/20220826/markirovka-1812296327.html

Минпромторг предложил расширить список маркируемой одежды

Минпромторг предложил расширить список маркируемой одежды - РИА Новости, 26.08.2022

Минпромторг предложил расширить список маркируемой одежды

Минпромторг России предлагает расширить перечень видов одежды и аксессуаров, которые подлежат обязательной маркировке - с 1 июня 2023 года планируется ввести... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:37

2022-08-26T13:37

2022-08-26T13:37

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lamoda

спортмастер

экономика

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минпромторг России предлагает расширить перечень видов одежды и аксессуаров, которые подлежат обязательной маркировке - с 1 июня 2023 года планируется ввести маркировку для одежды из искусственного меха, пиджаков и ряда других товаров, с соответствующим постановлением правительства ознакомилось РИА Новости.Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на минувшей неделе говорила, что перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке, по инициативе бизнеса существенно расширится с 1 июня 2023 года."Проектом постановления предлагается обязать участников оборота товаров легкой промышленности: с 1 июня 2023 года вносить в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – информационная система маркировки), сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота", - говорится в пояснительной записке к документу."Предполагается, что маркировка распространится на одежду из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, пиджаки, брюки, шорты, спецодежду, рубашки, блузки, костюмы, юбки, платья, свитеры, верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи, ветровки, одежду из фетра), шали, шарфы, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Там также отметили, что на данный момент постановление находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил РИА Новости, что необходимость расширения перечня маркировки товаров легкой промышленности действительно назрела. Уточнив, что с предложением расширить перечень маркируемой продукции легкой промышленности в Минпромторг неоднократно обращался сам бизнес. Министерство в свою очередь отметило, что проект был поддержан бизнес-сообществом, включая Российский союз производителей одежды (РСПО), Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Lamoda, "Спортмастер", "Снежную Королеву" и другие компании.Обязательная маркировка товаров легкой промышленности стартовала 1 января 2021 года. На данный момент запрещен оборот без цифровых средств идентификации следующих видов товаров: предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки; штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки; штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

https://ria.ru/20220822/ikra-1811327072.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lamoda, спортмастер, экономика, россия