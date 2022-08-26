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Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/makron-1812432156.html
Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог
Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог
Позиции России и Франции очень резко отличаются, но как минимум диалог по линии лидеров продолжается, и это правильно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:29
2022-08-26T21:33
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
владимир путин
россия
франция
европа
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Позиции России и Франции очень резко отличаются, но как минимум диалог по линии лидеров продолжается, и это правильно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, такой разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным носит взаимоуважительный регулярный характер."Да, позиции очень резко отличаются, но как минимум этот диалог продолжается. И мне кажется, что это правильно (кстати, президента Макрона за это отдельные, наиболее рьяные русофобы в Европе критикуют). Это полезно точно так же, как и диалог по линии министерств иностранных дел и других структур", - считает Медведев.
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эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, европа, нато, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Франция, Европа, НАТО, Дмитрий Медведев
21:29 26.08.2022 (обновлено: 21:33 26.08.2022)
 
Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог

Медведев: Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга, трудно с ним не согласиться

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Позиции России и Франции очень резко отличаются, но как минимум диалог по линии лидеров продолжается, и это правильно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться. И именно поэтому с ним можно на эту тему вести разговор", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
По его словам, такой разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным носит взаимоуважительный регулярный характер.
"Да, позиции очень резко отличаются, но как минимум этот диалог продолжается. И мне кажется, что это правильно (кстати, президента Макрона за это отдельные, наиболее рьяные русофобы в Европе критикуют). Это полезно точно так же, как и диалог по линии министерств иностранных дел и других структур", - считает Медведев.
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Европа встала в фарватер политики США по газу, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ПутинРоссияФранцияЕвропаНАТОДмитрий Медведев
 
 
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