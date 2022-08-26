21:29 26.08.2022 (обновлено: 21:33 26.08.2022)
Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог
Медведев: Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга, трудно с ним не согласиться
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Позиции России и Франции очень резко отличаются, но как минимум диалог по линии лидеров продолжается, и это правильно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Франция умеет ставить медицинские диагнозы. Президент Макрон сказал, что у НАТО смерть мозга. Он хороший медик, мне трудно с ним не согласиться. И именно поэтому с ним можно на эту тему вести разговор", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
По его словам, такой разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным носит взаимоуважительный регулярный характер.
"Да, позиции очень резко отличаются, но как минимум этот диалог продолжается. И мне кажется, что это правильно (кстати, президента Макрона за это отдельные, наиболее рьяные русофобы в Европе критикуют). Это полезно точно так же, как и диалог по линии министерств иностранных дел и других структур", - считает Медведев.