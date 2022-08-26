https://ria.ru/20220826/makron-1812432156.html

Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог

Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог

Позиции России и Франции очень резко отличаются, но как минимум диалог по линии лидеров продолжается, и это правильно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:29

2022-08-26T21:29

2022-08-26T21:33

специальная военная операция на украине

эммануэль макрон

владимир путин

россия

франция

европа

нато

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Позиции России и Франции очень резко отличаются, но как минимум диалог по линии лидеров продолжается, и это правильно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.По его словам, такой разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным носит взаимоуважительный регулярный характер."Да, позиции очень резко отличаются, но как минимум этот диалог продолжается. И мне кажется, что это правильно (кстати, президента Макрона за это отдельные, наиболее рьяные русофобы в Европе критикуют). Это полезно точно так же, как и диалог по линии министерств иностранных дел и других структур", - считает Медведев.

https://ria.ru/20220826/gaz-1812431537.html

россия

франция

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, владимир путин, россия, франция, европа, нато, дмитрий медведев