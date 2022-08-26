https://ria.ru/20220826/makron-1812210036.html

Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону

Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону - РИА Новости, 26.08.2022

Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону

Президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО, пишет... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T03:00

2022-08-26T03:00

2022-08-26T10:36

в мире

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.По его мнению, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине.Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию.Ранее Макрон заявил, что российская спецоперация произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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