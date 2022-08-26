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Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону - РИА Новости, 26.08.2022
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Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону
Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону - РИА Новости, 26.08.2022
Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону
Президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО, пишет... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T03:00
2022-08-26T10:36
в мире
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франция
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россия
нато
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.По его мнению, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине.Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию.Ранее Макрон заявил, что российская спецоперация произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, владимир путин, франция, украина, россия, нато, эммануэль макрон
В мире, Владимир Путин, Франция, Украина, Россия, НАТО, Эммануэль Макрон
03:00 26.08.2022 (обновлено: 10:36 26.08.2022)
 
Во Франции рассказали, почему Путин не доверяет Макрону

BV: Путин не доверяет Макрону из-за его принципов дипломатии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО, пишет обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.
По его мнению, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине.

"Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого", — отметил Готье.

Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию.
"Тем более, что, поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос", — говорится в статье.
Ранее Макрон заявил, что российская спецоперация произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Саммит Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 15:39
Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией
 
В миреВладимир ПутинФранцияУкраинаРоссияНАТОЭммануэль Макрон
 
 
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