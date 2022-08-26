https://ria.ru/20220826/magate-1812398551.html

Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД

Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 26.08.2022

Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД

Киев делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчёты не оправдаются, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:49

2022-08-26T18:49

2022-08-26T19:43

специальная военная операция на украине

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россия

магатэ

запорожская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киев делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчёты не оправдаются, заявили в МИД РФ."Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию", - говорится в сообщении."Это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются", - подчеркнули в МИД РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, украина