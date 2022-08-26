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Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД
Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 26.08.2022
Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД
Киев делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчёты не оправдаются, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:49
2022-08-26T18:49
2022-08-26T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
магатэ
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Киев делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчёты не оправдаются, заявили в МИД РФ."Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию", - говорится в сообщении."Это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются", - подчеркнули в МИД РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, украина
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18:49 26.08.2022 (обновлено: 19:43 26.08.2022)
Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД
Представитель МИД России Захарова сообщила о попытках Киева сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС