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Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/magate-1812236068.html
Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:24
2022-08-26T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте."Это сложная миссия... Нужно обеспечить маршрут, необходимо это сделать в координации между двумя странами... Мы также должны рассчитывать на поддержку ООН и ее бронетехнику, которая доставит нас на место... Нужно четко определить параметры миссии и, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - отметил он в интервью радиостанции RFI.Ранее Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220826/zaes-1812233315.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС, ООН
10:24 26.08.2022
 
Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте.
"Это сложная миссия... Нужно обеспечить маршрут, необходимо это сделать в координации между двумя странами... Мы также должны рассчитывать на поддержку ООН и ее бронетехнику, которая доставит нас на место... Нужно четко определить параметры миссии и, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - отметил он в интервью радиостанции RFI.
Ранее Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
10:10Ядерные технологии
"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭСООН
 
 
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