https://ria.ru/20220826/magate-1812236068.html

Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022

Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:24

2022-08-26T10:24

2022-08-26T10:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предстоит определить параметры миссии агентства на Запорожской АЭС и, возможно, установить его постоянное присутствие на месте."Это сложная миссия... Нужно обеспечить маршрут, необходимо это сделать в координации между двумя странами... Мы также должны рассчитывать на поддержку ООН и ее бронетехнику, которая доставит нас на место... Нужно четко определить параметры миссии и, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - отметил он в интервью радиостанции RFI.Ранее Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220826/zaes-1812233315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, оон