https://ria.ru/20220826/lukashenko-1812320770.html

Лукашенко рассказал, как разгружал вагоны в студенческие годы

Лукашенко рассказал, как разгружал вагоны в студенческие годы - РИА Новости, 26.08.2022

Лукашенко рассказал, как разгружал вагоны в студенческие годы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в студенческие годы, несмотря на повышенную стипендию, разгружал вечерами вагоны, чтобы заработать... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:06

2022-08-26T15:06

2022-08-26T15:06

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в студенческие годы, несмотря на повышенную стипендию, разгружал вечерами вагоны, чтобы заработать денег.Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране, и особенно в Минске, есть много возможностей заработать. Например, только по предприятиям холдинга "БелОМО" есть вакансии примерно на 200 человек. При этом кадры в эпоху интеллектуальной экономики требуются высококвалифицированные, но есть вакансии и попроще, где нужны люди с рабочими специальностями.Лукашенко также призвал молодежь самореализовываться и меньше сидеть в телефоне. "Этот телефон для работы должен быть. Тычь в этот телефон, когда надо. Но сидеть и думать, что там картошка вырастет…" - сказал он.

https://ria.ru/20220826/natsiki-1812310787.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко