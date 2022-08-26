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Лукашенко планирует переговоры с Путиным в сентябре - РИА Новости, 26.08.2022
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Лукашенко планирует переговоры с Путиным в сентябре
Лукашенко планирует переговоры с Путиным в сентябре - РИА Новости, 26.08.2022
Лукашенко планирует переговоры с Путиным в сентябре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его рабочем графике на сентябрь – поездка на саммит ШОС и переговоры с российским коллегой Владимиром... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:01
2022-08-26T15:05
шос
в мире
минск
узбекистан
гомельская область
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его рабочем графике на сентябрь – поездка на саммит ШОС и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.Белорусский президент рассказал журналистам в пятницу после посещения холдинга "БелОМО" в Минске, что "в сентябре у него в основном начинаются международные поездки". "Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России".Он отметил, что после этого планирует посетить с рабочей поездкой Гомельскую область. "Освобожусь больше к концу сентября, и в октябре мы серьезно займемся Гомельской областью", - сказал президент.
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шос, в мире, минск, узбекистан, гомельская область
ШОС, В мире, Минск, Узбекистан, Гомельская область
15:01 26.08.2022 (обновлено: 15:05 26.08.2022)
 
Лукашенко планирует переговоры с Путиным в сентябре

Лукашенко в сентябре планирует переговоры с Путиным и поездку на саммит ШОС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его рабочем графике на сентябрь – поездка на саммит ШОС и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Белорусский президент рассказал журналистам в пятницу после посещения холдинга "БелОМО" в Минске, что "в сентябре у него в основном начинаются международные поездки". "Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России".
Он отметил, что после этого планирует посетить с рабочей поездкой Гомельскую область. "Освобожусь больше к концу сентября, и в октябре мы серьезно займемся Гомельской областью", - сказал президент.
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