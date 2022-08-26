https://ria.ru/20220826/lisitsa-1812402295.html

Пианистка украинского происхождения Лисица выступила в Улан-Удэ

Пианистка украинского происхождения Лисица выступила в Улан-Удэ - РИА Новости, 27.08.2022

Пианистка украинского происхождения Лисица выступила в Улан-Удэ

Всемирно известная пианистка, уроженка Киева Валентина Лисица, выступила в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-26T19:01

2022-08-26T19:01

2022-08-27T00:06

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Всемирно известная пианистка, уроженка Киева Валентина Лисица, выступила в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале."На Театральной площади Валентина Лисица подарила жителям Улан-Удэ вечер музыки знаковых российских и мировых композиторов. <...> И как же вы ее приняли! Ваши искренние эмоции говорили сами за себя", — написал руководитель региона.Он отметил, что все последние годы Лисица помогала доносить до людей объективную информацию о событиях на Украине.Выступив с классическими произведениями, артистка исполнила песню "День Победы" Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, которую хором спели все зрители. Девятого мая этого года Лисица дала концерт в Мариуполе. Как она рассказала в интервью РИА Новости, после этого выступления хейтеры начали писать ей в соцсетях, что теперь она будет "играть для бурятов". "А я не понимаю, почему это менее престижно, чем, например, выступать перед немцами. Знаю, в Улан-Удэ есть филармония — я бы там с удовольствием выступила", — сказала Лисица.Пианистка неоднократно давала сольные выступления в Донбассе. В сентябре 2021 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Лисице паспорт гражданки ДНР и поблагодарил за музыку, которой она поддерживает жителей республики и борется за мир.

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление пианистки Валентины Лисицы в Улан-Удэ Выступление пианистки Валентины Лисицы в Улан-Удэ 2022-08-26T19:01 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валентина лисица, улан-удэ, россия, культура, новости культуры