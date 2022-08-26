19:01 26.08.2022 (обновлено: 00:06 27.08.2022)
Пианистка украинского происхождения Лисица выступила в Улан-Удэ
Пианистка украинского происхождения Валентина Лисица выступила в Улан-Удэ
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Всемирно известная пианистка, уроженка Киева Валентина Лисица, выступила в Улан-Удэ, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"На Театральной площади Валентина Лисица подарила жителям Улан-Удэ вечер музыки знаковых российских и мировых композиторов. <...> И как же вы ее приняли! Ваши искренние эмоции говорили сами за себя", — написал руководитель региона.
© официальный портал Республики БурятияЗрители на концерте в Улан-Удэ в поддержку вооруженных сил России, Донецка и Луганска
Зрители на концерте в Улан-Удэ в поддержку вооруженных сил России, Донецка и Луганска
Он отметил, что все последние годы Лисица помогала доносить до людей объективную информацию о событиях на Украине.
Выступив с классическими произведениями, артистка исполнила песню "День Победы" Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, которую хором спели все зрители.
Девятого мая этого года Лисица дала концерт в Мариуполе. Как она рассказала в интервью РИА Новости, после этого выступления хейтеры начали писать ей в соцсетях, что теперь она будет "играть для бурятов". "А я не понимаю, почему это менее престижно, чем, например, выступать перед немцами. Знаю, в Улан-Удэ есть филармония — я бы там с удовольствием выступила", — сказала Лисица.
Пианистка неоднократно давала сольные выступления в Донбассе. В сентябре 2021 года глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил Лисице паспорт гражданки ДНР и поблагодарил за музыку, которой она поддерживает жителей республики и борется за мир.