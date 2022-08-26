https://ria.ru/20220826/lenoblast-1812314682.html

Семь городских округов Ленобласти вошли в ТОП регионов-лидеров

Семь городских округов Ленобласти вошли в ТОП регионов-лидеров - РИА Новости, 26.08.2022

Семь городских округов Ленобласти вошли в ТОП регионов-лидеров

Кингисеппский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ вошли в пятерку лидеров по итогам оценки эффективности... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:15

2022-08-26T15:15

2022-08-26T15:15

ленинградская область

подпорожский район

кингисеппский район

благоустройство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Кингисеппский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ вошли в пятерку лидеров по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.По его словам, также в числе победителей ― Волховский и Подпорожский районы."Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления, согласно указу президента России, в нашем регионе ежегодно проводится с 2010 года. Он учитывает 40 показателей по девяти направлениям, характеризующих уровень экономического развития, включая сферу образования и культуры, ЖКХ, а также организацию местного самоуправления",- напомнили в администрации Ленобласти добавив, что вошедшим в число лидеров семи муниципальным образованиям будут предоставлены гранты на общую сумму 50 миллионов рублей.В обладминистрации отметили, что победу Кингисеппскому району, который за год переместился с четвертого на первое место, обеспечила положительная динамика таких показателей, как лучшие в регионе значения по объему инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя, высокая доля детей, получающих дополнительное образование, объемы введенного жилья, а также второе место в регионе по доле налогов в доходе местного бюджета. Сосновоборский городской округ, поднявшийся с шестого на второе место, также сумел улучшить пополнение местного бюджета.Со второго на третье место переместился Ломоносовский район. Остаться в лидерах району, заметили в обладминистрации, помогло развитие предпринимательства и увеличение введенного жилья."Среди районов, существенно изменивших позицию в рейтинге, следует отметить рывок Лодейнопольского района, за год поднявшегося на 13 пунктов ― с 17 на четвертую позицию. Гатчинский район, находившийся на 14 строчке рейтинга, в этом году приблизился к лидерам, заняв шестое место",- пояснил собеседник агентства.В обладминистрации уточнили, что получившие в 2020 году гранты районы направили средства на ремонт школ и дорог, закупку спортивного и прочего оборудования, а также на поощрение сотрудников муниципалитетов.

https://ria.ru/20220803/shkolniki-1806953473.html

https://ria.ru/20220720/sotszaschita-1803683806.html

подпорожский район

кингисеппский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

подпорожский район, кингисеппский район, благоустройство