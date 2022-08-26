Семь городских округов Ленобласти вошли в ТОП регионов-лидеров
© Фото : Правительство Ленинградской областиРаботы по благоустройству территории в Подпорожском районе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Кингисеппский, Ломоносовский, Лодейнопольский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ вошли в пятерку лидеров по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, также в числе победителей ― Волховский и Подпорожский районы.
"Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления, согласно указу президента России, в нашем регионе ежегодно проводится с 2010 года. Он учитывает 40 показателей по девяти направлениям, характеризующих уровень экономического развития, включая сферу образования и культуры, ЖКХ, а также организацию местного самоуправления",- напомнили в администрации Ленобласти добавив, что вошедшим в число лидеров семи муниципальным образованиям будут предоставлены гранты на общую сумму 50 миллионов рублей.
В обладминистрации отметили, что победу Кингисеппскому району, который за год переместился с четвертого на первое место, обеспечила положительная динамика таких показателей, как лучшие в регионе значения по объему инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя, высокая доля детей, получающих дополнительное образование, объемы введенного жилья, а также второе место в регионе по доле налогов в доходе местного бюджета. Сосновоборский городской округ, поднявшийся с шестого на второе место, также сумел улучшить пополнение местного бюджета.
"А кроме этого продемонстрировал рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и увеличил объем отремонтированных автомобильных дорог", - уточнили в пресс-службе.
Со второго на третье место переместился Ломоносовский район. Остаться в лидерах району, заметили в обладминистрации, помогло развитие предпринимательства и увеличение введенного жилья.
"Среди районов, существенно изменивших позицию в рейтинге, следует отметить рывок Лодейнопольского района, за год поднявшегося на 13 пунктов ― с 17 на четвертую позицию. Гатчинский район, находившийся на 14 строчке рейтинга, в этом году приблизился к лидерам, заняв шестое место",- пояснил собеседник агентства.
В обладминистрации уточнили, что получившие в 2020 году гранты районы направили средства на ремонт школ и дорог, закупку спортивного и прочего оборудования, а также на поощрение сотрудников муниципалитетов.