Рейтинг@Mail.ru
Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/latviya-1812252582.html
Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии
Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии - РИА Новости, 26.08.2022
Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии
Возможный запрет на выдачу виз для россиян в ЕС не должен затронуть проживающих в Латвии россиян, поскольку у большинства из них есть латвийское гражданство,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:26
2022-08-26T11:26
в мире
олаф шольц
жозеп боррель
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
чехия
латвия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147470/50/1474705042_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2da529ea515517931d30b668db37edf3.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возможный запрет на выдачу виз для россиян в ЕС не должен затронуть проживающих в Латвии россиян, поскольку у большинства из них есть латвийское гражданство, заявила посол Чехии в Латвии Яна Хинкова.Запрет "не должен привести к каким-либо значительным проблемам для проживающих в Латвии россиян, поскольку подавляющее большинство из них имеют латвийское гражданство", - отметила она в интервью порталу Euractiv.Согласно послу, позиции Чехии и Латвии по вопросу виз для россиян в основном совпадают. Однако ряд стран ЕС скептически относятся к запрету их выдачи."Некоторые страны не хотят этого. Нам надо поговорить с ними и убедить их в том, что наши выводы верны, чем Латвия и Чехия и занимаются", - добавила Хинкова.&nbsp;В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220826/latviya-1812250320.html
россия
чехия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147470/50/1474705042_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3aee0809d225534d1edad00d98f29b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, чехия, латвия, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Чехия, Латвия, Евросоюз
11:26 26.08.2022
 
Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии

Посол Чехии Хинкова: запрет на визы не должен затронуть живущих в Латвии россиян

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возможный запрет на выдачу виз для россиян в ЕС не должен затронуть проживающих в Латвии россиян, поскольку у большинства из них есть латвийское гражданство, заявила посол Чехии в Латвии Яна Хинкова.
Запрет "не должен привести к каким-либо значительным проблемам для проживающих в Латвии россиян, поскольку подавляющее большинство из них имеют латвийское гражданство", - отметила она в интервью порталу Euractiv.
Согласно послу, позиции Чехии и Латвии по вопросу виз для россиян в основном совпадают. Однако ряд стран ЕС скептически относятся к запрету их выдачи.
"Некоторые страны не хотят этого. Нам надо поговорить с ними и убедить их в том, что наши выводы верны, чем Латвия и Чехия и занимаются", - добавила Хинкова.
 В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
11:21
МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии
 
В миреОлаф ШольцЖозеп БоррельДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияЧехияЛатвияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала