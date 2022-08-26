https://ria.ru/20220826/latviya-1812252582.html

Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии

Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии - РИА Новости, 26.08.2022

Запрет на визы не затронет живущих в Латвии россиян, считает посол Чехии

Возможный запрет на выдачу виз для россиян в ЕС не должен затронуть проживающих в Латвии россиян, поскольку у большинства из них есть латвийское гражданство,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:26

2022-08-26T11:26

2022-08-26T11:26

в мире

олаф шольц

жозеп боррель

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возможный запрет на выдачу виз для россиян в ЕС не должен затронуть проживающих в Латвии россиян, поскольку у большинства из них есть латвийское гражданство, заявила посол Чехии в Латвии Яна Хинкова.Запрет "не должен привести к каким-либо значительным проблемам для проживающих в Латвии россиян, поскольку подавляющее большинство из них имеют латвийское гражданство", - отметила она в интервью порталу Euractiv.Согласно послу, позиции Чехии и Латвии по вопросу виз для россиян в основном совпадают. Однако ряд стран ЕС скептически относятся к запрету их выдачи."Некоторые страны не хотят этого. Нам надо поговорить с ними и убедить их в том, что наши выводы верны, чем Латвия и Чехия и занимаются", - добавила Хинкова. В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220826/latviya-1812250320.html

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Варвара Скокшина

в мире, олаф шольц, жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, чехия, латвия, евросоюз