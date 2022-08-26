https://ria.ru/20220826/latviya-1812250320.html

МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии

МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии - РИА Новости, 26.08.2022

МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии

Языковой геноцид и унижение национальных меньшинств в Латвии возведены в ранг государственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:21

2022-08-26T11:21

2022-08-26T11:38

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Языковой геноцид и унижение национальных меньшинств в Латвии возведены в ранг государственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ведь в этой прибалтийской стране языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики", - заявила Захарова, комментируя для СМИ планы властей Латвии запретить использование русского языка на рабочем местеПо ее словам, подобные инициативы латвийских властей, "идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой".При этом Захарова подчеркнула. что в Риге игнорируют рекомендации международных институтов, насаждая в стране "путь двухобщинности", который, по ее мнению, ведет к расколу и росту напряженности в Латвийском обществе."К сожалению, европейские "демократические" структуры стыдливо молчат", - подвела итог она.

https://ria.ru/20220826/latviya-1812247880.html

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Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, латвия, рига, россия