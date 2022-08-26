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МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии - РИА Новости, 26.08.2022
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МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии
МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии - РИА Новости, 26.08.2022
МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии
Языковой геноцид и унижение национальных меньшинств в Латвии возведены в ранг государственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:21
2022-08-26T11:38
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
латвия
рига
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Языковой геноцид и унижение национальных меньшинств в Латвии возведены в ранг государственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ведь в этой прибалтийской стране языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики", - заявила Захарова, комментируя для СМИ планы властей Латвии запретить использование русского языка на рабочем местеПо ее словам, подобные инициативы латвийских властей, "идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой".При этом Захарова подчеркнула. что в Риге игнорируют рекомендации международных институтов, насаждая в стране "путь двухобщинности", который, по ее мнению, ведет к расколу и росту напряженности в Латвийском обществе."К сожалению, европейские "демократические" структуры стыдливо молчат", - подвела итог она.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, латвия, рига, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Латвия, Рига, Россия
11:21 26.08.2022 (обновлено: 11:38 26.08.2022)
 
МИД заявил о "языковом геноциде" в Латвии

Захарова заявила, что Латвия возвела "языковой геноцид" в ранг государственной политики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Языковой геноцид и унижение национальных меньшинств в Латвии возведены в ранг государственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ведь в этой прибалтийской стране языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики", - заявила Захарова, комментируя для СМИ планы властей Латвии запретить использование русского языка на рабочем месте
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По ее словам, подобные инициативы латвийских властей, "идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой".
При этом Захарова подчеркнула. что в Риге игнорируют рекомендации международных институтов, насаждая в стране "путь двухобщинности", который, по ее мнению, ведет к расколу и росту напряженности в Латвийском обществе.
"К сожалению, европейские "демократические" структуры стыдливо молчат", - подвела итог она.
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