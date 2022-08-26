https://ria.ru/20220826/latviya-1812247880.html

В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских

В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских - РИА Новости, 26.08.2022

В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских

Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных властям русских неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:09

2022-08-26T11:09

2022-08-26T12:03

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных властям русских неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В среду в эфире Латвийского радио Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать."Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.Она выразила надежду, что "представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям".Захарова также оценила инициативу местного Минюста ограничить использование в Латвии русского языка на рабочем месте. По словам представителя ведомства, это "языковой геноцид и унижение нацменьшинств", возведенные в ранг государственной политики.В Латвии проживают два миллиона человек, более 220 тысяч из них не обладают статусом граждан. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории.

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/latviya-1811691324.html

https://ria.ru/20220825/latviya-1812198630.html

латвия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия