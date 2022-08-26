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В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских - РИА Новости, 26.08.2022
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В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских
В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских - РИА Новости, 26.08.2022
В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских
Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных властям русских неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:09
2022-08-26T12:03
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных властям русских неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В среду в эфире Латвийского радио Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать."Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.Она выразила надежду, что "представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям".Захарова также оценила инициативу местного Минюста ограничить использование в Латвии русского языка на рабочем месте. По словам представителя ведомства, это "языковой геноцид и унижение нацменьшинств", возведенные в ранг государственной политики.В Латвии проживают два миллиона человек, более 220 тысяч из них не обладают статусом граждан. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории.
https://radiosputnik.ria.ru/20220823/latviya-1811691324.html
https://ria.ru/20220825/latviya-1812198630.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Латвия
11:09 26.08.2022 (обновлено: 12:03 26.08.2022)
 
В МИД ответили на призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских

Захарова назвала призывы президента Латвии изолировать нелояльных русских неприемлемыми

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Призывы президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных властям русских неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В среду в эфире Латвийского радио Левитс заявил, что нелояльных к стране членов русского сообщества следует изолировать.
"Подобного рода высказывания президента страны — члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Она выразила надежду, что "представители международных правозащитных структур найдут в себе, наконец, смелость и принципиальность дать оценку таким заявлениям".
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Захарова также оценила инициативу местного Минюста ограничить использование в Латвии русского языка на рабочем месте. По словам представителя ведомства, это "языковой геноцид и унижение нацменьшинств", возведенные в ранг государственной политики.
В Латвии проживают два миллиона человек, более 220 тысяч из них не обладают статусом граждан. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах — они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Латвия
 
 
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