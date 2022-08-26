https://ria.ru/20220826/krym-1812220269.html

Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США

Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США - РИА Новости, 26.08.2022

Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 155 лет назад американский писатель Марк Твен побывал на полуострове в составе американской делегации, которая выразила РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:35

2022-08-26T08:35

2022-08-26T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 155 лет назад американский писатель Марк Твен побывал на полуострове в составе американской делегации, которая выразила России благодарность за поддержку независимости США.Так, группа американцев прибыла в Крым в августе 1867 года на пароходе "Квакер-Сити".Российская принадлежность Крыма была для США аксиомой, отметил глава республики. Тогда в США помнили поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время гражданской войны 1861-1865 годов, сегодня события XIX века мало кто помнит, продолжил Аксенов."Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы "агентом Кремля". Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США", — заключил глава Крыма.Крым и Севастополь стали российскими регионами по результатам референдума в марте 2014 года. Так, 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220825/samolet-1812183688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/ukraina-1812195076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ливадия, сша, оон, владимир путин