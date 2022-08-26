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Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США - РИА Новости, 26.08.2022
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Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США
Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США - РИА Новости, 26.08.2022
Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 155 лет назад американский писатель Марк Твен побывал на полуострове в составе американской делегации, которая выразила РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:35
2022-08-26T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 155 лет назад американский писатель Марк Твен побывал на полуострове в составе американской делегации, которая выразила России благодарность за поддержку независимости США.Так, группа американцев прибыла в Крым в августе 1867 года на пароходе "Квакер-Сити".Российская принадлежность Крыма была для США аксиомой, отметил глава республики. Тогда в США помнили поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время гражданской войны 1861-1865 годов, сегодня события XIX века мало кто помнит, продолжил Аксенов."Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы "агентом Кремля". Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США", — заключил глава Крыма.Крым и Севастополь стали российскими регионами по результатам референдума в марте 2014 года. Так, 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220825/samolet-1812183688.html
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россия, ливадия, сша, оон, владимир путин
Россия, Ливадия, США, ООН, Владимир Путин
08:35 26.08.2022 (обновлено: 15:04 26.08.2022)
 
Аксенов напомнил о словах Марка Твена о роли России для США

Аксенов напомнил о поездке Марка Твена в Крым и о его словах о роли России для США

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на набережной в Ялте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 155 лет назад американский писатель Марк Твен побывал на полуострове в составе американской делегации, которая выразила России благодарность за поддержку независимости США.
Так, группа американцев прибыла в Крым в августе 1867 года на пароходе "Квакер-Сити".

"Двадцать шестого августа путешественников принял император Александр II, который отдыхал в Ливадии. Марк Твен написал торжественное приветствие императору от имени американских гостей. Вот цитата: "Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний. <…> Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев", — написал Аксенов в своем Telegram-канале, приведя слова писателя.

Российская принадлежность Крыма была для США аксиомой, отметил глава республики. Тогда в США помнили поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время гражданской войны 1861-1865 годов, сегодня события XIX века мало кто помнит, продолжил Аксенов.
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"Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы "агентом Кремля". Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США", — заключил глава Крыма.
Крым и Севастополь стали российскими регионами по результатам референдума в марте 2014 года. Так, 96,77 процента избирателей в Республике Крым и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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