https://ria.ru/20220826/kriptovalyuta-1812320518.html

В Афганистане запретили криптовалюты

В Афганистане запретили криптовалюты - РИА Новости, 26.08.2022

В Афганистане запретили криптовалюты

Талибы (движение "Талибан"*) запретили обращение и использование криптовалют в Афганистане, а также задерживают нарушителей запрета и трейдеров, передает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:05

2022-08-26T15:05

2022-08-26T15:05

криптовалюта

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афганистан

талибан

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) запретили обращение и использование криптовалют в Афганистане, а также задерживают нарушителей запрета и трейдеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции в стране.Как отмечает агентство, центральный банк Афганистана ввел запрет на криптовалюты в августе на фоне того, как некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны."Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, лиц и бизнесменов и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами наподобие тех, которые называют биткоином", - рассказал агентству глава отдела уголовных расследований в полиции афганского Герата Сайед Саадаат.По словам Саадаата, в связи с нарушением запрета были задержаны не менее 13 человек, однако большинство из них были отпущены под залог. В Герате также были закрыты более 20 организаций, связанных с криптовалютой.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220527/mayning-1791282689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

криптовалюта, в мире, афганистан, талибан