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В Афганистане запретили криптовалюты - РИА Новости, 26.08.2022
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В Афганистане запретили криптовалюты
В Афганистане запретили криптовалюты - РИА Новости, 26.08.2022
В Афганистане запретили криптовалюты
Талибы (движение "Талибан"*) запретили обращение и использование криптовалют в Афганистане, а также задерживают нарушителей запрета и трейдеров, передает... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:05
2022-08-26T15:05
криптовалюта
в мире
афганистан
талибан
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) запретили обращение и использование криптовалют в Афганистане, а также задерживают нарушителей запрета и трейдеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции в стране.Как отмечает агентство, центральный банк Афганистана ввел запрет на криптовалюты в августе на фоне того, как некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны."Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, лиц и бизнесменов и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами наподобие тех, которые называют биткоином", - рассказал агентству глава отдела уголовных расследований в полиции афганского Герата Сайед Саадаат.По словам Саадаата, в связи с нарушением запрета были задержаны не менее 13 человек, однако большинство из них были отпущены под залог. В Герате также были закрыты более 20 организаций, связанных с криптовалютой.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220527/mayning-1791282689.html
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криптовалюта, в мире, афганистан, талибан
Криптовалюта, В мире, Афганистан, Талибан
15:05 26.08.2022
 
В Афганистане запретили криптовалюты

Bloomberg: талибы запретили обращение и использование криптовалют в Афганистане

CC0 / vjkombajn / Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC0 / vjkombajn /
Криптовалюта биткоин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) запретили обращение и использование криптовалют в Афганистане, а также задерживают нарушителей запрета и трейдеров, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции в стране.
Как отмечает агентство, центральный банк Афганистана ввел запрет на криптовалюты в августе на фоне того, как некоторые афганцы начали использовать криптовалюту для хранения средств, а также перевода финансов в другие страны.
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"Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, лиц и бизнесменов и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами наподобие тех, которые называют биткоином", - рассказал агентству глава отдела уголовных расследований в полиции афганского Герата Сайед Саадаат.
По словам Саадаата, в связи с нарушением запрета были задержаны не менее 13 человек, однако большинство из них были отпущены под залог. В Герате также были закрыты более 20 организаций, связанных с криптовалютой.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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