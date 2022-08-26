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В КПРФ разберутся в ситуации с кандидатом в депутаты, гулявшим с пумой
В КПРФ разберутся в ситуации с кандидатом в депутаты, гулявшим с пумой - РИА Новости, 26.08.2022
В КПРФ разберутся в ситуации с кандидатом в депутаты, гулявшим с пумой
КПРФ поручила своему московскому отделению пригласить кандидата в муниципальные депутаты Сергея Татаринцева, который гулял с пумой в одном из районов столицы,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:39
2022-08-26T06:39
2022-08-26T06:39
политика
можайский район
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. КПРФ поручила своему московскому отделению пригласить кандидата в муниципальные депутаты Сергея Татаринцева, который гулял с пумой в одном из районов столицы, чтобы разобраться, не было ли в его действиях нарушения закона и не была ли это провокация от оппонентов, рассказал РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ.По словам Афонина, в КПРФ также имеется информация, что за Татаринцевым могли "следить" и "спровоцировать" конкуренты по избирательной гонке."Есть такая информация, что, возможно, все специально было спровоцировано, что это не случайная съемка", - отметил политик.
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политика, можайский район, кпрф
Политика, Можайский район, КПРФ
В КПРФ разберутся в ситуации с кандидатом в депутаты, гулявшим с пумой
В КПРФ разберутся в ситуации с кандидатом в депутаты, гулявшим по Москве с пумой
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. КПРФ поручила своему московскому отделению пригласить кандидата в муниципальные депутаты Сергея Татаринцева, который гулял с пумой в одном из районов столицы, чтобы разобраться, не было ли в его действиях нарушения закона и не была ли это провокация от оппонентов, рассказал РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района
Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ
.
"Поручено московскому горкому и первому секретарю (Николаю) Зубрилину пригласить (кандидата в депутаты) и разобраться в ситуации - имеет ли место нарушение закона, содержания домашних животных", - рассказал парламентарий.
По словам Афонина, в КПРФ также имеется информация, что за Татаринцевым могли "следить" и "спровоцировать" конкуренты по избирательной гонке.
"Есть такая информация, что, возможно, все специально было спровоцировано, что это не случайная съемка", - отметил политик.