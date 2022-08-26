https://ria.ru/20220826/koronavirus-1812248434.html
В России за сутки были госпитализированы 3912 человек с COVID-19
В России за сутки были госпитализированы 3912 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2022
В России за сутки были госпитализированы 3912 человек с COVID-19
Более 46 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:13
2022-08-26T11:13
2022-08-26T11:13
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 46 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в России госпитализированы 3 912 человек, на 0,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 45 субъектах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в пяти."Выздоровело за сутки 33 709 человек, или на 9,5% больше в сравнении с 25 августа 2022 года. Выявлено 46 452 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 81 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки были госпитализированы 3912 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 46 452 новых случая COVID-19