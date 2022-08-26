https://ria.ru/20220826/koronavirus-1812248434.html

В России за сутки были госпитализированы 3912 человек с COVID-19

В России за сутки были госпитализированы 3912 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2022

В России за сутки были госпитализированы 3912 человек с COVID-19

Более 46 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:13

2022-08-26T11:13

2022-08-26T11:13

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 46 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 81 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в России госпитализированы 3 912 человек, на 0,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 45 субъектах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в пяти."Выздоровело за сутки 33 709 человек, или на 9,5% больше в сравнении с 25 августа 2022 года. Выявлено 46 452 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 81 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19