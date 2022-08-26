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Совокупная стоимость 100 крупнейших брендов КНР достигла 1,24 трлн долларов - РИА Новости, 26.08.2022
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Совокупная стоимость 100 крупнейших брендов КНР достигла 1,24 трлн долларов
Совокупная стоимость 100 крупнейших брендов КНР достигла 1,24 трлн долларов - РИА Новости, 26.08.2022
Совокупная стоимость 100 крупнейших брендов КНР достигла 1,24 трлн долларов
Совокупная стоимость 100 крупнейших китайских брендов второй год подряд преодолевает рубеж в 1 триллион долларов и в 2022 году достигла 1,24 триллиона долларов. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:08
2022-08-26T16:08
россия-китай: главное
китай
бренды
экономика
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупная стоимость 100 крупнейших китайских брендов второй год подряд преодолевает рубеж в 1 триллион долларов и в 2022 году достигла 1,24 триллиона долларов.Об этом говорится в опубликованном докладе международной компании Kantar, которая занимается исследованием рынка.В первой десятке рейтинга BrandZ Top 100 2022 года первое место второй год подряд удерживает компания Tencent со стоимостью бренда 204,4 миллиарда долларов. Гигант розничной торговли Alibaba и производитель спиртных напитков Kweichow Moutai заняли второе и третье места, стоимость их брендов составила 137 миллиардов долларов и 108,5 миллиарда долларов соответственно.Среди новичков, занявших самые высокие позиции в этом году, оказалась социальная медиаплатформа об образе жизни Xiaohongshu со стоимостью бренда 6,6 миллиарда долларов, которая расположилась на 37-м месте. Компания iFLYTEK, специализирующаяся на технологиях интеллектуальной речи и искусственного интеллекта стоимостью 4,2 миллиарда долларов, вышла на 53-е место.Как отмечается в отчете, уровень узнаваемости китайских брендов на зарубежных рынках за последний год значительно вырос.В целом, зарубежные операции составили около 8,8% всей коммерческой деятельности 100 крупнейших китайских брендов.Сильные бренды обладают потенциалом для эффективного преодоления последствий трудных экономических периодов, отметила генеральный директор Kantar Greater China Ван Син. Она добавила, что китайские торговые марки внедряют концепцию устойчивого развития, одновременно расширяя инновационные возможности.
https://ria.ru/20220825/torgovlya-1812113794.html
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китай, бренды, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Бренды, Экономика
16:08 26.08.2022
 

Совокупная стоимость 100 крупнейших брендов КНР достигла 1,24 трлн долларов

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Китайские юани
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Совокупная стоимость 100 крупнейших китайских брендов второй год подряд преодолевает рубеж в 1 триллион долларов и в 2022 году достигла 1,24 триллиона долларов.
Об этом говорится в опубликованном докладе международной компании Kantar, которая занимается исследованием рынка.
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В первой десятке рейтинга BrandZ Top 100 2022 года первое место второй год подряд удерживает компания Tencent со стоимостью бренда 204,4 миллиарда долларов. Гигант розничной торговли Alibaba и производитель спиртных напитков Kweichow Moutai заняли второе и третье места, стоимость их брендов составила 137 миллиардов долларов и 108,5 миллиарда долларов соответственно.
Среди новичков, занявших самые высокие позиции в этом году, оказалась социальная медиаплатформа об образе жизни Xiaohongshu со стоимостью бренда 6,6 миллиарда долларов, которая расположилась на 37-м месте. Компания iFLYTEK, специализирующаяся на технологиях интеллектуальной речи и искусственного интеллекта стоимостью 4,2 миллиарда долларов, вышла на 53-е место.
Как отмечается в отчете, уровень узнаваемости китайских брендов на зарубежных рынках за последний год значительно вырос.
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В целом, зарубежные операции составили около 8,8% всей коммерческой деятельности 100 крупнейших китайских брендов.
Сильные бренды обладают потенциалом для эффективного преодоления последствий трудных экономических периодов, отметила генеральный директор Kantar Greater China Ван Син. Она добавила, что китайские торговые марки внедряют концепцию устойчивого развития, одновременно расширяя инновационные возможности.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайБрендыЭкономика
 
 
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