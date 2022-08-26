https://ria.ru/20220826/kitay-1812224282.html

Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая

Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая - РИА Новости, 26.08.2022

Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая

Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу заметно выросли, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:12

2022-08-26T09:12

2022-08-26T09:12

экономика

россия

китай

хуньчунь

авто

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ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу заметно выросли, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино - Хуньчунь за январь-июль 2022 года увеличился почти на 150% в годовом выражении, сообщает в пятницу генеральное консульство России в городе Харбин."Заметно растут поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу. За семь месяцев 2022 года экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино - Хуньчунь увеличился почти на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это более 1000 единиц различных транспортных средств: дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.Отмечается, что "автомобильный пункт пропуска Краскино - Хуньчунь становится одним из важных каналов по отправке новых транспортных средств из Китая в Россию"."В этом году для этого также активно используются контейнерные маршруты, проходящие через железнодорожный погранпереход Махалино - Хуньчунь, только в июле через него в Россию отправлен 51 контейнер с новыми внедорожниками китайского производства", - указали в генконсульстве.

https://ria.ru/20220826/kitay-1812223822.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, хуньчунь, авто