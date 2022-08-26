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Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая - РИА Новости, 26.08.2022
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Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая
Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая - РИА Новости, 26.08.2022
Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая
Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу заметно выросли, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:12
2022-08-26T09:12
экономика
россия
китай
хуньчунь
авто
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ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу заметно выросли, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино - Хуньчунь за январь-июль 2022 года увеличился почти на 150% в годовом выражении, сообщает в пятницу генеральное консульство России в городе Харбин."Заметно растут поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу. За семь месяцев 2022 года экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино - Хуньчунь увеличился почти на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это более 1000 единиц различных транспортных средств: дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.Отмечается, что "автомобильный пункт пропуска Краскино - Хуньчунь становится одним из важных каналов по отправке новых транспортных средств из Китая в Россию"."В этом году для этого также активно используются контейнерные маршруты, проходящие через железнодорожный погранпереход Махалино - Хуньчунь, только в июле через него в Россию отправлен 51 контейнер с новыми внедорожниками китайского производства", - указали в генконсульстве.
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экономика, россия, китай, хуньчунь, авто
Экономика, Россия, Китай, Хуньчунь, Авто
09:12 26.08.2022
 
Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая

Россия нарастила поставки транспортных средств из Китая через наземную границу

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке
Автомобили на парковке - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу заметно выросли, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино - Хуньчунь за январь-июль 2022 года увеличился почти на 150% в годовом выражении, сообщает в пятницу генеральное консульство России в городе Харбин.
"Заметно растут поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу. За семь месяцев 2022 года экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино - Хуньчунь увеличился почти на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это более 1000 единиц различных транспортных средств: дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что "автомобильный пункт пропуска Краскино - Хуньчунь становится одним из важных каналов по отправке новых транспортных средств из Китая в Россию".
"В этом году для этого также активно используются контейнерные маршруты, проходящие через железнодорожный погранпереход Махалино - Хуньчунь, только в июле через него в Россию отправлен 51 контейнер с новыми внедорожниками китайского производства", - указали в генконсульстве.
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