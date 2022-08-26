https://ria.ru/20220826/kitay-1812223822.html

Россия и Китай запустили проект по обмену видеопродукцией между СМИ

Россия и Китай запустили проект по обмену видеопродукцией между СМИ - РИА Новости, 26.08.2022

Россия и Китай запустили проект по обмену видеопродукцией между СМИ

Церемония официального запуска российско-китайского проекта по обмену видеопродукцией между ведущими СМИ двух стран прошла в пятницу в посольстве РФ в Пекине,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:08

2022-08-26T09:08

2022-08-26T09:08

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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Церемония официального запуска российско-китайского проекта по обмену видеопродукцией между ведущими СМИ двух стран прошла в пятницу в посольстве РФ в Пекине, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы запустили уникальный проект, ставший результатом тесного и плодотворного сотрудничества российских и китайских средств массовой информации. В современную информационную эпоху крайне важно поддерживать столь высокий уровень взаимодействия, постоянно искать новые по содержанию и технологиям способы доставки контента до аудитории, повышать инновационность и креативность работы, искать нестандартные решения, меняться и учиться", - заявил на церемонии посол РФ в Китае Андрей Денисов.Дипломат подчеркнул, что "прекрасно осознавая свою огромную роль в развитии двусторонних отношений, СМИ России и Китая непрерывно укрепляют взаимовыгодное партнерство, продвигают всесторонние и многообразные обмены, успешно дополняют друг друга и в полной мере реализуют свои конкурентные преимущества на международной арене".Генеральный директор входящего в структуру медиакорпорации Китая телеканала CGTN Фань Юнь в свою очередь отметил, что "видео - живой носитель, с помощью которого можно запечатлеть перемены времени, засвидетельствовать развитие стран и посодействовать обмену опытом между цивилизациями"."В рамках нынешнего проекта CGTN, тесно сотрудничая с ВГТРК, МИА "Россия сегодня", "Российской газетой", телеканалом "Красная линия", телеканалом "Большая Азия" и многими другими ведущими СМИ, стремится в полной мере показать русскоязычной аудитории настоящий Китай… Телеканалы и мультимедийные платформы CGTN на разных языках также готовы помочь российским коллегам в распространении их высококачественной видеопродукции, посвященной русской истории и культуре", - заявил Фань Юнь.Он добавил, что "на фоне серьезных изменений, происходящих на международной арене, практическое сотрудничество между Россией и Китаем стабильно развивается, сохраняется хорошая динамика развития двусторонних отношений"."Пользуясь запуском российско-китайского проекта по обмену видеопродукцией, телеканал CGTN намерен непрерывно углублять контакты и взаимодействие с российскими СМИ. Глубоко убежден, что эти видеоролики сыграют роль "окон" и "мостов" между культурами, будут способствовать углублению взаимопонимания между нашими народами и усилению традиционной дружбы между Россией и Китаем", - подытожил он.

https://ria.ru/20220824/sotrudnichestvo-1811921705.html

https://ria.ru/20220822/ssha-1811344033.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей денисов, китай, россия, вгтрк, в мире