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ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/kherson-1812334425.html
ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон
ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон - РИА Новости, 26.08.2022
ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон
Система ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практические все сбито, разрушений нет, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:59
2022-08-26T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Система ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практические все сбито, разрушений нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Днем в пятницу ПВО несколько сработала в небе над Херсоном."Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/elektrosnabzhenie-1812142156.html
херсон
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Работающие системы ПВО над Херсоном
Системы ПВО вновь сработали над Херсоном, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
15:59 26.08.2022 (обновлено: 16:03 26.08.2022)
 
ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон

ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Система ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практические все сбито, разрушений нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Днем в пятницу ПВО несколько сработала в небе над Херсоном.
"Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 17:02В мире
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
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