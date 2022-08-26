https://ria.ru/20220826/kherson-1812334425.html

ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон

ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон - РИА Новости, 26.08.2022

ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон

Система ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практические все сбито, разрушений нет, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:59

2022-08-26T15:59

2022-08-26T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Система ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практические все сбито, разрушений нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Днем в пятницу ПВО несколько сработала в небе над Херсоном."Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/elektrosnabzhenie-1812142156.html

херсон

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работающие системы ПВО над Херсоном Системы ПВО вновь сработали над Херсоном, передает корреспондент РИА Новости 2022-08-26T15:59 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон