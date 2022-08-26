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Над Херсоном сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2022
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Над Херсоном сработала ПВО
Над Херсоном сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2022
Над Херсоном сработала ПВО
Силы ПВО отражают атаку воздушных целей над подконтрольным ВС РФ Херсоном со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:03
2022-08-26T13:58
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ХЕРСОН, 26 авг – РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку воздушных целей над подконтрольным ВС РФ Херсоном со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Над городом было слышно около десяти залпов противовоздушных установок, в небе видны следы от противовоздушных ракет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, херсон, украина, херсонская область
В мире, Херсон, Украина, Херсонская область
13:03 26.08.2022 (обновлено: 13:58 26.08.2022)
 
Над Херсоном сработала ПВО

Над Херсоном сработала ПВО, прозвучало около десяти залпов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 26 авг – РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку воздушных целей над подконтрольным ВС РФ Херсоном со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Над городом было слышно около десяти залпов противовоздушных установок, в небе видны следы от противовоздушных ракет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
 
В миреХерсонУкраинаХерсонская область
 
 
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