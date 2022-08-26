https://ria.ru/20220826/kherson-1812287996.html

Над Херсоном сработала ПВО

Над Херсоном сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2022

Над Херсоном сработала ПВО

Силы ПВО отражают атаку воздушных целей над подконтрольным ВС РФ Херсоном со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:03

2022-08-26T13:03

2022-08-26T13:58

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ХЕРСОН, 26 авг – РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку воздушных целей над подконтрольным ВС РФ Херсоном со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Над городом было слышно около десяти залпов противовоздушных установок, в небе видны следы от противовоздушных ракет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, украина, херсонская область