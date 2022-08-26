https://ria.ru/20220826/khaker-1812251019.html
Хакеры похитили данные разработчика менеджеров паролей LastPass
Хакеры похитили данные разработчика менеджеров паролей LastPass - РИА Новости, 26.08.2022
Хакеры похитили данные разработчика менеджеров паролей LastPass
Неизвестные получили доступ к конфиденциальной информации американского разработчика программ для хранения паролей LastPass в результате взлома учетной записи. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:23
2022-08-26T11:23
2022-08-26T11:23
технологии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неизвестные получили доступ к конфиденциальной информации американского разработчика программ для хранения паролей LastPass в результате взлома учетной записи."Мы определили, что неавторизированная сторона получила доступ к частям среды разработки LastPass через одну взломанную учетную запись разработчика и похитила части исходного кода и некоторую конфиденциальную техническую информацию LastPass", - говорится в заявлении гендиректора компании Карима Туббы.Отмечается, что необычную активность в среде разработки заметили еще две недели назад. Тогда в LastPass пришли к выводу, что в ходе инцидента сторонние пользователи не получили доступ к данным клиентов и хранилищам паролей.Компания проводит расследование обстоятельств взлома.
https://ria.ru/20220825/khakery-1812119381.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Хакеры похитили данные разработчика менеджеров паролей LastPass
Хакеры похитили конфиденциальные данные разработчика менеджеров паролей LastPass
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неизвестные получили доступ к конфиденциальной информации американского разработчика программ для хранения паролей LastPass в результате взлома учетной записи.
"Мы определили, что неавторизированная сторона получила доступ к частям среды разработки LastPass через одну взломанную учетную запись разработчика и похитила части исходного кода и некоторую конфиденциальную техническую информацию LastPass", - говорится в заявлении гендиректора компании Карима Туббы.
Отмечается, что необычную активность в среде разработки заметили еще две недели назад. Тогда в LastPass пришли к выводу, что в ходе инцидента сторонние пользователи не получили доступ к данным клиентов и хранилищам паролей.
Компания проводит расследование обстоятельств взлома.