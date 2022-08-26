https://ria.ru/20220826/khaker-1812251019.html

Хакеры похитили данные разработчика менеджеров паролей LastPass

Хакеры похитили данные разработчика менеджеров паролей LastPass - РИА Новости, 26.08.2022

Хакеры похитили данные разработчика менеджеров паролей LastPass

Неизвестные получили доступ к конфиденциальной информации американского разработчика программ для хранения паролей LastPass в результате взлома учетной записи. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:23

2022-08-26T11:23

2022-08-26T11:23

технологии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неизвестные получили доступ к конфиденциальной информации американского разработчика программ для хранения паролей LastPass в результате взлома учетной записи."Мы определили, что неавторизированная сторона получила доступ к частям среды разработки LastPass через одну взломанную учетную запись разработчика и похитила части исходного кода и некоторую конфиденциальную техническую информацию LastPass", - говорится в заявлении гендиректора компании Карима Туббы.Отмечается, что необычную активность в среде разработки заметили еще две недели назад. Тогда в LastPass пришли к выводу, что в ходе инцидента сторонние пользователи не получили доступ к данным клиентов и хранилищам паролей.Компания проводит расследование обстоятельств взлома.

https://ria.ru/20220825/khakery-1812119381.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии