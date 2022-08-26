https://ria.ru/20220826/kaliningrad-1812299565.html

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде - РИА Новости, 26.08.2022

Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде

Подозреваемый в подготовке терактов в Калининграде арестован до 24 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:48

2022-08-26T13:48

2022-08-26T14:21

калининград

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калининградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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КАЛИНИНГРАД, 26 авг – РИА Новости. Подозреваемый в подготовке терактов в Калининграде арестован до 24 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда."Центральным районным судом г. Калининграда на 2 месяца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летнего местного жителя, который обвиняется в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и в незаконном изготовлении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе суда.Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области: задержан гражданин России, сторонник запрещенной террористической организации "Азов"*.По версии следствия, подозреваемый, являясь приверженцем запрещенной на территории России террористической организации, планировал совершение террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ на объектах Балтийского флота.Постановление суда не вступило в законную силу.Отмечается, что аэропорт мужчина взрывать не планировал, это ему не вменялось.В следственном изоляторе по постановлению суда мужчина пробудет до 24 октября 2022 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220825/zaderzhanie-1812010863.html

https://ria.ru/20220824/mvd-1811797622.html

https://ria.ru/20220824/sud-1811880311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калининград, происшествия, россия, калининградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф