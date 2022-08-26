https://ria.ru/20220826/kaliningrad-1812299565.html
Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде
Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде - РИА Новости, 26.08.2022
Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде
Подозреваемый в подготовке терактов в Калининграде арестован до 24 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:48
2022-08-26T13:48
2022-08-26T14:21
калининград
происшествия
россия
калининградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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КАЛИНИНГРАД, 26 авг – РИА Новости. Подозреваемый в подготовке терактов в Калининграде арестован до 24 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда."Центральным районным судом г. Калининграда на 2 месяца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летнего местного жителя, который обвиняется в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и в незаконном изготовлении взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе суда.Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области: задержан гражданин России, сторонник запрещенной террористической организации "Азов"*.По версии следствия, подозреваемый, являясь приверженцем запрещенной на территории России террористической организации, планировал совершение террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ на объектах Балтийского флота.Постановление суда не вступило в законную силу.Отмечается, что аэропорт мужчина взрывать не планировал, это ему не вменялось.В следственном изоляторе по постановлению суда мужчина пробудет до 24 октября 2022 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калининград, происшествия, россия, калининградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Калининград, Происшествия, Россия, Калининградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
13:48 26.08.2022 (обновлено: 14:21 26.08.2022)
Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде
Суд арестовал до 24 октября подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде