https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812373498.html
СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине
СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине - РИА Новости, 26.08.2022
СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:18
2022-08-26T17:18
2022-08-26T17:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
рамзан кадыров
александр бастрыкин
украина
служба безопасности украины
даниил мартынов
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконное решение о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову и двум его подчиненным, Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову, в военных преступлениях.Как ранее сообщили в СБУ, ведомство задокументировало, что в период февраля-марта 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812339961.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, александр бастрыкин, украина, служба безопасности украины, даниил мартынов, россия, в мире
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Рамзан Кадыров, Александр Бастрыкин, Украина, Служба безопасности Украины, Даниил Мартынов, Россия, В мире
17:18 26.08.2022 (обновлено: 17:47 26.08.2022)
СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконных обвинений СБУ в адрес Кадырова