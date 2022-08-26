https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812373498.html

СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине

СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине - РИА Новости, 26.08.2022

СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:18

2022-08-26T17:18

2022-08-26T17:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

рамзан кадыров

александр бастрыкин

украина

служба безопасности украины

даниил мартынов

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконное решение о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову и двум его подчиненным, Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову, в военных преступлениях.Как ранее сообщили в СБУ, ведомство задокументировало, что в период февраля-марта 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812339961.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, александр бастрыкин, украина, служба безопасности украины, даниил мартынов, россия, в мире