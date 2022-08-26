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СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине - РИА Новости, 26.08.2022
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СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине
СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине - РИА Новости, 26.08.2022
СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:18
2022-08-26T17:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
рамзан кадыров
александр бастрыкин
украина
служба безопасности украины
даниил мартынов
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконное решение о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову и двум его подчиненным, Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову, в военных преступлениях.Как ранее сообщили в СБУ, ведомство задокументировало, что в период февраля-марта 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, александр бастрыкин, украина, служба безопасности украины, даниил мартынов, россия, в мире
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Рамзан Кадыров, Александр Бастрыкин, Украина, Служба безопасности Украины, Даниил Мартынов, Россия, В мире
17:18 26.08.2022 (обновлено: 17:47 26.08.2022)
 
СК расследует незаконное привлечение Кадырова к ответственности на Украине

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконных обвинений СБУ в адрес Кадырова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "заведомо незаконным" привлечением главы Чечни Рамзана Кадырова к уголовной ответственности на Украине, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, Служба безопасности Украины приняла заведомо незаконное решение о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову и двум его подчиненным, Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову, в военных преступлениях.
"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в СБУ, ведомство задокументировало, что в период февраля-марта 2022 года Кадыров руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 16:08Специальная военная операция на Украине
Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Рамзан КадыровАлександр БастрыкинУкраинаСлужба безопасности УкраиныДаниил МартыновРоссияВ мире
 
 
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