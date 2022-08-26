https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html

Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу"

Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу" - РИА Новости, 26.08.2022

Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских подразделений есть возможность "смело идти на Европу", чтобы заставить изменить их преступные решения против... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:01

2022-08-26T16:01

2022-08-26T16:01

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

даниил мартынов

украина

европа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 26 авг- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских подразделений есть возможность "смело идти на Европу", чтобы заставить изменить их преступные решения против своего народа.Ранее в пятницу Служба безопасности Украины заявила, что заподозрила главу Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных Даниила Мартынова и Хусейна Межидова в военных преступлениях."А что касается Мартынова... он работает в МЧС. А Хусейн Межидов, который забрал у вас оперативную бригаду... защищал стариков и женщин, тоже готовится к следующему штурму. У нас сейчас больше возможностей, именно у чеченских подразделений... У нас очень много появилось возможностей, с такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения, которые в первую очередь против своего народа, государства", - приводятся слова Кадырова в аудиозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812307159.html

украина

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, даниил мартынов, украина, европа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)