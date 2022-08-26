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Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу" - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу"
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу" - РИА Новости, 26.08.2022
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских подразделений есть возможность "смело идти на Европу", чтобы заставить изменить их преступные решения против... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:01
2022-08-26T16:01
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
даниил мартынов
украина
европа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 26 авг- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских подразделений есть возможность "смело идти на Европу", чтобы заставить изменить их преступные решения против своего народа.Ранее в пятницу Служба безопасности Украины заявила, что заподозрила главу Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных Даниила Мартынова и Хусейна Межидова в военных преступлениях."А что касается Мартынова... он работает в МЧС. А Хусейн Межидов, который забрал у вас оперативную бригаду... защищал стариков и женщин, тоже готовится к следующему штурму. У нас сейчас больше возможностей, именно у чеченских подразделений... У нас очень много появилось возможностей, с такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения, которые в первую очередь против своего народа, государства", - приводятся слова Кадырова в аудиозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812307159.html
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рамзан кадыров, даниил мартынов, украина, европа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Даниил Мартынов, Украина, Европа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:01 26.08.2022
 
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу"

Глава Чечни Кадыров: у чеченских подразделений есть возможность "смело идти на Европу"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 авг- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у чеченских подразделений есть возможность "смело идти на Европу", чтобы заставить изменить их преступные решения против своего народа.
Ранее в пятницу Служба безопасности Украины заявила, что заподозрила главу Чечни Рамзана Кадырова и его подчиненных Даниила Мартынова и Хусейна Межидова в военных преступлениях.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 14:18
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
"А что касается Мартынова... он работает в МЧС. А Хусейн Межидов, который забрал у вас оперативную бригаду... защищал стариков и женщин, тоже готовится к следующему штурму. У нас сейчас больше возможностей, именно у чеченских подразделений... У нас очень много появилось возможностей, с такими возможностями можно смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения, которые в первую очередь против своего народа, государства", - приводятся слова Кадырова в аудиозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровДаниил МартыновУкраинаЕвропаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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