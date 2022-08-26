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Кадыров прокомментировал обвинение в военных преступлениях со стороны Киева
Кадыров прокомментировал обвинение в военных преступлениях со стороны Киева - РИА Новости, 26.08.2022
Кадыров прокомментировал обвинение в военных преступлениях со стороны Киева
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины (СБУ) определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:47
2022-08-26T15:47
2022-08-26T16:07
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
служба безопасности украины
киев
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ГРОЗНЫЙ, 26 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины (СБУ) определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист.Ранее в пятницу СБУ заявила, что заподозрила Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях.Он добавил, что принимает все, что "делал на Украине". "Я участвовал, участвую и буду участвовать в СВО. И буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались за все эти годы. Если бы меня спросить, то я давно бы забрал Киев. Зеленский и ему подобные были бы в подвале уже на допросах", - заявил Кадыров.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810433740.html
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рамзан кадыров, украина, служба безопасности украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Служба безопасности Украины, Киев
15:47 26.08.2022 (обновлено: 16:07 26.08.2022)
Кадыров прокомментировал обвинение в военных преступлениях со стороны Киева
Кадыров ответил на обвинения СБУ предложением "приехать и разобраться, кто преступник"