https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812307159.html
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях - РИА Новости, 26.08.2022
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
Служба безопасности Украины заявила, что заподозрила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:18
2022-08-26T14:18
2022-08-26T15:41
рамзан кадыров
украина
россия
служба безопасности украины
в мире
чеченская республика (чечня)
даниил мартынов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что заподозрила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях. "Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны: Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики России; Даниила Мартынова, Хусейна Межидова", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Как утверждается, в феврале — марте этого года Кадыров "руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей".В ответ глава республики попросил СБУ "определить место, куда явиться"."Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист", — заявил он в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что принимает все, что "делал на Украине", а также отметил, что "давно бы забрал Киев, и Зеленский и ему подобные были бы уже в подвале на допросах".Даниил Мартынов сейчас занимает должность советника главы российского МЧС, до этого он был помощником главы Чечни и служил в республиканском управлении Росгвардии.Хусейна Межидова Кадыров в марте называл командиром чеченского батальона "Юг", задействованного в военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220819/kadyrov-1810626967.html
https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812151523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рамзан кадыров, украина, россия, служба безопасности украины, в мире, чеченская республика (чечня), даниил мартынов
Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, В мире, Чеченская республика (Чечня), Даниил Мартынов
14:18 26.08.2022 (обновлено: 15:41 26.08.2022)
СБУ заподозрила Кадырова в военных преступлениях
СБУ заподозрила главу Чечни Кадырова и двух его подчиненных в военных преступлениях