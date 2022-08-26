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СК проверит информацию о нарушении прав инвалида в Вологодской области - РИА Новости, 26.08.2022
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СК проверит информацию о нарушении прав инвалида в Вологодской области
СК проверит информацию о нарушении прав инвалида в Вологодской области - РИА Новости, 26.08.2022
СК проверит информацию о нарушении прав инвалида в Вологодской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ, что в Вологодской области девушка-инвалид из-за отсутствия в доме пандуса... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:27
2022-08-26T19:27
происшествия
вологодская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ, что в Вологодской области девушка-инвалид из-за отсутствия в доме пандуса вынуждена просить о помощи, чтобы выйти на улицу через окно, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о нарушении прав инвалида в Вологодской области. В эфире федерального канала сообщалось о нарушении прав девушки-инвалида в поселке Шексна Вологодской области, которая при отсутствии в доме пандуса вынуждена просить о помощи для выхода на улицу через окно. На ее многократные обращения к местным властям, как сообщается, приходили формальные ответы", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУСК организовать проверку по этому факту и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, вологодская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Вологодская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
19:27 26.08.2022
 
СК проверит информацию о нарушении прав инвалида в Вологодской области

Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав инвалида в Вологодской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ, что в Вологодской области девушка-инвалид из-за отсутствия в доме пандуса вынуждена просить о помощи, чтобы выйти на улицу через окно, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о нарушении прав инвалида в Вологодской области. В эфире федерального канала сообщалось о нарушении прав девушки-инвалида в поселке Шексна Вологодской области, которая при отсутствии в доме пандуса вынуждена просить о помощи для выхода на улицу через окно. На ее многократные обращения к местным властям, как сообщается, приходили формальные ответы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУСК организовать проверку по этому факту и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияВологодская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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