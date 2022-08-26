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Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним - РИА Новости, 26.08.2022
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Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним
Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев удивился, что его интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI было показано в полном объеме, без РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T23:38
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франция
россия
украина
единая россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев удивился, что его интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI было показано в полном объеме, без изъятий."Удивительно, но все показали", — написал Медведев на странице "Единой России" во "ВКонтакте" в ответ на замечание одной из подписчиц, уточнившей, а точно ли это интервью покажут во Франции.В нем он, в частности, подробно изложил позицию России по ситуации на Украине и объяснил причины проведения специальной военной операции.
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франция, россия, украина, единая россия, дмитрий медведев, политика
Франция, Россия, Украина, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика
23:38 26.08.2022 (обновлено: 23:48 26.08.2022)
 
Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним

Медведева удивило, что французский телеканал LCI показал полную версию интервью с ним

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев удивился, что его интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI было показано в полном объеме, без изъятий.
"Удивительно, но все показали", — написал Медведев на странице "Единой России" во "ВКонтакте" в ответ на замечание одной из подписчиц, уточнившей, а точно ли это интервью покажут во Франции.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
22:07
Медведев объяснил, почему превратился из либерала в "ястреба"
В нем он, в частности, подробно изложил позицию России по ситуации на Украине и объяснил причины проведения специальной военной операции.
 
ФранцияРоссияУкраинаЕдиная РоссияДмитрий МедведевПолитика
 
 
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