https://ria.ru/20220826/intervyu-1812447377.html
Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним
Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев удивился, что его интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI было показано в полном объеме, без РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T23:38
2022-08-26T23:38
2022-08-26T23:48
франция
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украина
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дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев удивился, что его интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI было показано в полном объеме, без изъятий."Удивительно, но все показали", — написал Медведев на странице "Единой России" во "ВКонтакте" в ответ на замечание одной из подписчиц, уточнившей, а точно ли это интервью покажут во Франции.В нем он, в частности, подробно изложил позицию России по ситуации на Украине и объяснил причины проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20220826/medvedev-1812437903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, россия, украина, единая россия, дмитрий медведев, политика
Франция, Россия, Украина, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика
23:38 26.08.2022 (обновлено: 23:48 26.08.2022)
Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним
Медведева удивило, что французский телеканал LCI показал полную версию интервью с ним