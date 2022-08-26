https://ria.ru/20220826/intervyu-1812447377.html

Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним

Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев удивился, что французское ТВ показало полную версию интервью с ним

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев удивился, что его интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI было показано в полном объеме, без РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T23:38

2022-08-26T23:38

2022-08-26T23:48

франция

россия

украина

единая россия

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев удивился, что его интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI было показано в полном объеме, без изъятий."Удивительно, но все показали", — написал Медведев на странице "Единой России" во "ВКонтакте" в ответ на замечание одной из подписчиц, уточнившей, а точно ли это интервью покажут во Франции.В нем он, в частности, подробно изложил позицию России по ситуации на Украине и объяснил причины проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20220826/medvedev-1812437903.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, россия, украина, единая россия, дмитрий медведев, политика