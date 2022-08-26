https://ria.ru/20220826/inostrantsy-1812328599.html

В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев

В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев - РИА Новости, 26.08.2022

В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев

В России готовится всеобъемлющий законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:34

2022-08-26T15:34

2022-08-26T17:25

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России готовится всеобъемлющий законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.По словам Медведева, сейчас сотрудники ведомств жалуются на нехватку оборудования для дактилоскопии и в целом устаревшую технику, а также на отсутствие стабильного интернета."И оборудование, и средства связи, и помещения не всегда отвечают современным требованиям. Такого быть не должно", — подчеркнул зампред Совбеза.Медведев поручил оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других ресурсах с учетом новых требований и определить объемы финансирования.Он добавил, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой".Медведев подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает "совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду".

https://ria.ru/20220618/migranty-1796375531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220820/bezhentsy-1811017087.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий медведев