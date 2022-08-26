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В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев - РИА Новости, 26.08.2022
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В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев
В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев - РИА Новости, 26.08.2022
В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев
В России готовится всеобъемлющий законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:34
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общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России готовится всеобъемлющий законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.По словам Медведева, сейчас сотрудники ведомств жалуются на нехватку оборудования для дактилоскопии и в целом устаревшую технику, а также на отсутствие стабильного интернета."И оборудование, и средства связи, и помещения не всегда отвечают современным требованиям. Такого быть не должно", — подчеркнул зампред Совбеза.Медведев поручил оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других ресурсах с учетом новых требований и определить объемы финансирования.Он добавил, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой".Медведев подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает "совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду".
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
15:34 26.08.2022 (обновлено: 17:25 26.08.2022)
 
В России готовят закон об условиях въезда и пребывания иностранцев

Медведев сообщил о подготовке проекта об условиях въезда и пребывания иностранцев

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТаможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России готовится всеобъемлющий законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства", — подчеркнул он.

По словам Медведева, сейчас сотрудники ведомств жалуются на нехватку оборудования для дактилоскопии и в целом устаревшую технику, а также на отсутствие стабильного интернета.
"И оборудование, и средства связи, и помещения не всегда отвечают современным требованиям. Такого быть не должно", — подчеркнул зампред Совбеза.
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Медведев поручил оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других ресурсах с учетом новых требований и определить объемы финансирования.
Он добавил, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой".

"В сентябре этого года данные вопросы будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, то есть, собственно, на заседание Совбеза, посвященное миграции", — указал зампред ведомства.

Медведев подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает "совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду".
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