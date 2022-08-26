https://ria.ru/20220826/himars-1812430983.html
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России
Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:24
2022-08-26T21:24
2022-08-26T21:24
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
россия
рсзо himars
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы. Но как вы, наверное, тоже знаете, и эти системы, реактивные системы залпового огня, и некоторые другие могут летать в зависимости от категории ракет на разные расстояния. Значит, когда такого рода ракета летит на 70 километров – это одно, а когда на 300-400 – это другое, это уже угроза непосредственно территории Российской Федерации", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Медведев заявил, что Запад принимает участие в конфликте на Украине."Запад же не сказал: "Мы будем наблюдать, мы готовы создавать наилучшие благоприятные условия для проведения переговоров, мы приглашаем делегации, мы готовы предоставить посреднические услуги". Запад сказал другое: "Мы будем нафаршировывать Украину вооружением. Мы будем предоставлять деньги для закупки вооружения и военной техники". Ну разве это не участие в конфликте?" - заметил он.
https://ria.ru/20220826/peregovory-1812430200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий медведев, россия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, РСЗО HIMARS
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России
Медведев: HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но могут стать ей
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявил
зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы. Но как вы, наверное, тоже знаете, и эти системы, реактивные системы залпового огня, и некоторые другие могут летать в зависимости от категории ракет на разные расстояния. Значит, когда такого рода ракета летит на 70 километров – это одно, а когда на 300-400 – это другое, это уже угроза непосредственно территории Российской Федерации", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Медведев
заявил, что Запад принимает участие в конфликте на Украине
.
"Запад же не сказал: "Мы будем наблюдать, мы готовы создавать наилучшие благоприятные условия для проведения переговоров, мы приглашаем делегации, мы готовы предоставить посреднические услуги". Запад сказал другое: "Мы будем нафаршировывать Украину вооружением. Мы будем предоставлять деньги для закупки вооружения и военной техники". Ну разве это не участие в конфликте?" - заметил он.