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Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/himars-1812430983.html
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России
Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:24
2022-08-26T21:24
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий медведев
россия
рсзо himars
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы. Но как вы, наверное, тоже знаете, и эти системы, реактивные системы залпового огня, и некоторые другие могут летать в зависимости от категории ракет на разные расстояния. Значит, когда такого рода ракета летит на 70 километров – это одно, а когда на 300-400 – это другое, это уже угроза непосредственно территории Российской Федерации", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Медведев заявил, что Запад принимает участие в конфликте на Украине."Запад же не сказал: "Мы будем наблюдать, мы готовы создавать наилучшие благоприятные условия для проведения переговоров, мы приглашаем делегации, мы готовы предоставить посреднические услуги". Запад сказал другое: "Мы будем нафаршировывать Украину вооружением. Мы будем предоставлять деньги для закупки вооружения и военной техники". Ну разве это не участие в конфликте?" - заметил он.
https://ria.ru/20220826/peregovory-1812430200.html
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украина, дмитрий медведев, россия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Медведев, Россия, РСЗО HIMARS
21:24 26.08.2022
 
Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России

Медведев: HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но могут стать ей

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы. Но как вы, наверное, тоже знаете, и эти системы, реактивные системы залпового огня, и некоторые другие могут летать в зависимости от категории ракет на разные расстояния. Значит, когда такого рода ракета летит на 70 километров – это одно, а когда на 300-400 – это другое, это уже угроза непосредственно территории Российской Федерации", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Медведев заявил, что Запад принимает участие в конфликте на Украине.
"Запад же не сказал: "Мы будем наблюдать, мы готовы создавать наилучшие благоприятные условия для проведения переговоров, мы приглашаем делегации, мы готовы предоставить посреднические услуги". Запад сказал другое: "Мы будем нафаршировывать Украину вооружением. Мы будем предоставлять деньги для закупки вооружения и военной техники". Ну разве это не участие в конфликте?" - заметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий МедведевРоссияРСЗО HIMARS
 
 
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