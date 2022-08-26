https://ria.ru/20220826/himars-1812430983.html

Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России

Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев пока не считает HIMARS существенной угрозой для России

Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:24

2022-08-26T21:24

2022-08-26T21:24

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий медведев

россия

рсзо himars

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300-400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы. Но как вы, наверное, тоже знаете, и эти системы, реактивные системы залпового огня, и некоторые другие могут летать в зависимости от категории ракет на разные расстояния. Значит, когда такого рода ракета летит на 70 километров – это одно, а когда на 300-400 – это другое, это уже угроза непосредственно территории Российской Федерации", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Медведев заявил, что Запад принимает участие в конфликте на Украине."Запад же не сказал: "Мы будем наблюдать, мы готовы создавать наилучшие благоприятные условия для проведения переговоров, мы приглашаем делегации, мы готовы предоставить посреднические услуги". Запад сказал другое: "Мы будем нафаршировывать Украину вооружением. Мы будем предоставлять деньги для закупки вооружения и военной техники". Ну разве это не участие в конфликте?" - заметил он.

https://ria.ru/20220826/peregovory-1812430200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, дмитрий медведев, россия, рсзо himars