https://ria.ru/20220826/gumpomosch-1812442604.html

Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 26.08.2022

Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи

Россия с начала проведения специальной военной операции доставила в Донбасс и опасные районы Украины уже более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:42

2022-08-26T22:42

2022-08-26T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

луганская народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия с начала проведения специальной военной операции доставила в Донбасс и опасные районы Украины уже более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 60 124,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1511 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 478,9 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.По словам Мизинцева, 26 августа 2022 года проводится восемь гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 629,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф