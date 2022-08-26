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Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/gumpomosch-1812442604.html
Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 26.08.2022
Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи
Россия с начала проведения специальной военной операции доставила в Донбасс и опасные районы Украины уже более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:42
2022-08-26T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия с начала проведения специальной военной операции доставила в Донбасс и опасные районы Украины уже более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 60 124,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1511 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 478,9 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.По словам Мизинцева, 26 августа 2022 года проводится восемь гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 629,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
22:42 26.08.2022
 
Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гумпомощи

Миноброны: Россия доставила на Украину и в Донбасс более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи

© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,Гуманитарная помощь для Донбасса
Гуманитарная помощь для Донбасса - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области,
Гуманитарная помощь для Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия с начала проведения специальной военной операции доставила в Донбасс и опасные районы Украины уже более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 60 124,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1511 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 478,9 тонны гуманитарной помощи", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По словам Мизинцева, 26 августа 2022 года проводится восемь гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 629,7 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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