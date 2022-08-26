https://ria.ru/20220826/gretsiya-1812390245.html

Лидер оппозиции Греции обвинил премьера в разрушении демократии

Лидер оппозиции Греции обвинил премьера в разрушении демократии - РИА Новости, 26.08.2022

Лидер оппозиции Греции обвинил премьера в разрушении демократии

Лидер официальной оппозиции Греции, председатель партии СИРИЗА Алексис Ципрас обвинил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в том, что тот установил в Греции... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:17

2022-08-26T18:17

2022-08-26T18:17

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АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Лидер официальной оппозиции Греции, председатель партии СИРИЗА Алексис Ципрас обвинил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в том, что тот установил в Греции режим кумовства, гниения и вырождения, слежки за политическими оппонентами и должен уйти в отставку.С такими заявлениями Ципрас выступил на дебатах в парламенте, которые проходят по его инициативе по вопросу о слежке за политическими оппонентами и журналистами со стороны Национальной разведывательной службы (EYP, NIS), подчиняющейся премьер-министру. Ципрас обратился с просьбой о проведении дебатов сразу после того, как стало известно, что лидера партии ПАСОК – КИНАЛ (Движение перемен) Никос Андрулакис и журналист Танасис Кукакис были объектами слежки.Дело о слежке в Греции переросло в крупный политический скандал. Начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) - племянник премьера Григорис Димитриадис - были отправлены в отставку.Ципрас охарактеризовал Мицотакиса как "ответственного за серьезное институциональное преступление", "обвиняемого в беспрецедентном институциональном и антидемократическом нарушении, в подрыве функционирования демократического государства и разрушении основных гарантий верховенства права"."Прослушивание телефонных разговоров в нарушение конституции - это не просто политическое правонарушение, это в первую очередь уголовно наказуемое деяние. Когда речь идет о политическом лидере, не принимается призыв какой-либо легитимности. Можно ли утверждать, что премьер-министр европейской страны имеет законное право следить за своими политическими оппонентами из соображений "национальной безопасности"? Дайте пояснения: почему вы прослушивали депутата Европарламента и кандидата в лидеры третьей по силе парламентской партии? Вы обязаны ответить. Какова причина? Является ли он агентом иностранных интересов? Шпионом иностранных держав? Он опасен для наших национальных интересов? Ответьте, я прерываю свою речь, чтобы вы могли дать четкий ответ", - сказал Ципрас."Ответа нет", - продолжил он.По его словам, отказ премьера сказать правду - это ответ, и это же самое сильное доказательство его вины."Вы не можете прятаться за своим племянником Димитриадисом и вашим избранником Контолеоном. Вы не берете на себя ответственность", - сказал Ципрас, напомнив, что премьер-министр изменил закон, чтобы назначить Контолеона главой спецслужбы, так как тот не соответствовал формальным требованиям.Лидер оппозиции заявил, что премьер лично отдал приказ о прослушивании Андрулакиса."Вы, господин Мицотакис, приказали следить за Андрулакисом. Не потому что он агент, и не потому что имел отношения с китайцами, армянами или украинцами. Не делайте хуже. Вы приказали, чтобы его прослушивали, потому что в вашем высокомерии вам было недостаточно быть лидером первой партии, вы также хотели контролировать события в третьей партии", - сказал Ципрас.По его словам, за журналистом Кукакисом следили из-за его расследований."Он осмелился проверить вашу законодательную инициативу о предоставлении иммунитета банкирам в уголовных делах о невозвращаемых кредитах. И разблокирование банковских счетов на сотни миллионов евро для тех, кто находится под следствием по делу об отмывании денег. Это раздражало вас - эти расследования, опубликованные в Financial Times, привели к прослушиванию его телефона", - сказал Ципрас."На протяжении 3,5 лет вы всеми силами строили режим, чтобы остаться у власти. Вы стали премьер-министром с обещанием совершенства, меритократии и прозрачности. И в итоге вы создали и управляете режимом непотизма, гниения, вырождения, подобного которому Греция после восстановления демократии (в 1974 году - ред.) еще не видела", - сказал лидер оппозиции.По его словам, премьер взял под свой контроль государственное телевидение ERT и генеральный секретариат информации."Вы щедро раздавали государственные деньги, чтобы контролировать информацию. Вы раздавали государственные деньги газетам и сайтам с единственным критерием - благоприятная для правительства информационная политика. И устроили погромы против тех журналистов, которые не слушались. Все это привело страну к позорному 108-му месту в мире в рейтинге по качеству информации", - сказал Ципрас."Вы как саранча набросились на казенные деньги. За полтора года под предлогом пандемии вы потратили 7,5 миллиарда евро", - заявил он."Мы переживаем уход режима Мицотакиса и от режима Мицотакиса. Избавление страны от гнили является общим делом для каждого демократического гражданина и каждого демократического депутата, независимо от того, к какой партии они принадлежат", - сказал Ципрас.Он призвал Мицотакис "с достоинством, которое у него осталось", уйти в отставку.Лидер парламентской фракции ПАСОК-КИНАЛ Михалис Катринис сказал, что цель правительства - скрыть правду и виновных в скандале с прослушиванием телефонных разговоров. Он сказал, что история повторяется, поскольку период 1990-1993 годов возрождается в 2022 году, и призвал премьер-министра ответить на вопрос, за какими еще политиками или общественными деятелями ведется наблюдение."Кто еще был или находится под наблюдением EYP в ваши дни? Вы не знаете? Разве вы не хотели узнать? Не интересно? Господин Мицотакис, дело не в том, чтобы оправдываться, говоря, что вы не знали. Вопрос в том, кто вам верит. Даже руководители вашей фракции вам не верят", - сказал Катринис.Лидер партии "Греческое решение" Кириакос Велопулос сказал, что разведслужба EYP стала инструментом слежки за оппонентами премьер-министра."То, что руководитель EYP сказал, что "за всеми наблюдают", означает, что демократии пришел конец. Законной прослушки нет. И этот закон должен быть отменен". – заявил Велопулос.Лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас сказал, что за 10 лет было выдано более 100 тысяч ордеров на прослушивание телефонных разговоров.По его словам, проблемой стало использование программ для слежки частными компаниями."Мы ничего не слышали о европейских директивах и законах в государствах-членах ЕС, которые позволяют частным компаниям с современным программным обеспечением для наблюдения работать с государством. И либо продать его, либо сделать доступным за плату в своих сервисах. Таким образом, открыт путь для повсеместного применения имеющихся на рынке программ типа Predator для сведения политических, деловых и даже геополитических счетов. Неужели вам только сейчас впервые сообщили о существовании этого опасного софта? Вы впервые узнали о его возможностях, превосходящих даже самое больное воображение?" - сказал Куцумбас.Он спросил, была ли запущена при предыдущих правительствах покупка новой системы с программным обеспечением, обеспечивающим большие возможности, особенно для слежки за популярными приложениям, такими как Viber, Messenger, WhatsApp и другими.В феврале 2021 года греческие СМИ писали, что греческие спецслужбы получили новую систему прослушивания, которая "взламывает" и интернет, позволяет спецслужбам Греции слушать переговоры в WhatsApp, Viber, Signal и других мессенджерах. В 2018-2019 годах было выдано 29 тысяч решений прокуроров или судебных решений об отмене тайны переговоров, а количество прослушиваемых стало в разы больше. Политические партии Греции постоянно сообщали о прослушивании их офисов и телефонных разговоров. Прослушивали также министров, журналистов, бизнесменов и антиправительственных активистов.

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https://ria.ru/20220823/kitay-1811690681.html

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