https://ria.ru/20220826/grad-1812226985.html
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации - РИА Новости, 26.08.2022
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации
Минобороны России опубликовало видеоролик о боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа при выполнении... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:29
2022-08-26T09:29
2022-08-26T12:12
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик о боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских военных в зоне проведения спецоперации в дневное и ночное время суток.На кадрах показан процесс заряжания боевых машин, выезд на огневые позиции и стрельба как днем, так и ночью. Данные ракетчики получают от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов."С расстояния около 20 километров расчеты "Градов" ударили по укрепленным позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины", — рассказали в Минобороны.Уточняется, что в темное время суток расчетам необходимо соблюдать светомаскировку и быстро менять огневые позиции. После выполнения задачи машины отправляются на замаскированную площадку загрузки боеприпасов. Следующего приказа расчеты ждут уже с полным боекомплектом.Как рассказал старший наводчик расчета боевой машины Василий, "Грады" осуществляют прикрытие колонн. Сейчас, по его словам, работать стало проще, так как ракетчики "привыкли к такой ситуации, на незнакомой местности"."Заряжаем сначала полностью пакет всем расчетом, выезжаем на какую-то огневую и отстреливаемся. Нам скажут, сколько надо снарядов отправить, отправляем, максимально быстро сворачиваемся и возвращаемся обратно в пункт дислокации, дозаряжаемся, приводим технику в порядок. И ждем дальнейшей цели", — отметил Василий.
https://ria.ru/20220826/lnr-1812232784.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" в ходе спецоперации
Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток
2022-08-26T09:29
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PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:29 26.08.2022 (обновлено: 12:12 26.08.2022)
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации
Минобороны показало работу "Градов" в дневное и ночное время во время спецоперации
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Минобороны России опубликовало
видеоролик о боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских военных в зоне проведения спецоперации в дневное и ночное время суток.
На кадрах показан процесс заряжания боевых машин, выезд на огневые позиции и стрельба как днем, так и ночью. Данные ракетчики получают от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов.
"С расстояния около 20 километров расчеты "Градов" ударили по укрепленным позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины", — рассказали в Минобороны.
Уточняется, что в темное время суток расчетам необходимо соблюдать светомаскировку и быстро менять огневые позиции. После выполнения задачи машины отправляются на замаскированную площадку загрузки боеприпасов. Следующего приказа расчеты ждут уже с полным боекомплектом.
Как рассказал старший наводчик расчета боевой машины Василий, "Грады" осуществляют прикрытие колонн. Сейчас, по его словам, работать стало проще, так как ракетчики "привыкли к такой ситуации, на незнакомой местности".
"Заряжаем сначала полностью пакет всем расчетом, выезжаем на какую-то огневую и отстреливаемся. Нам скажут, сколько надо снарядов отправить, отправляем, максимально быстро сворачиваемся и возвращаемся обратно в пункт дислокации, дозаряжаемся, приводим технику в порядок. И ждем дальнейшей цели", — отметил Василий.