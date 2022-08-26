Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/grad-1812226985.html
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации - РИА Новости, 26.08.2022
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации
Минобороны России опубликовало видеоролик о боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа при выполнении... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:29
2022-08-26T12:12
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812234608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a662e8b518af2465d38dd6cd130cc75.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик о боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских военных в зоне проведения спецоперации в дневное и ночное время суток.На кадрах показан процесс заряжания боевых машин, выезд на огневые позиции и стрельба как днем, так и ночью. Данные ракетчики получают от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов."С расстояния около 20 километров расчеты "Градов" ударили по укрепленным позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины", — рассказали в Минобороны.Уточняется, что в темное время суток расчетам необходимо соблюдать светомаскировку и быстро менять огневые позиции. После выполнения задачи машины отправляются на замаскированную площадку загрузки боеприпасов. Следующего приказа расчеты ждут уже с полным боекомплектом.Как рассказал старший наводчик расчета боевой машины Василий, "Грады" осуществляют прикрытие колонн. Сейчас, по его словам, работать стало проще, так как ракетчики "привыкли к такой ситуации, на незнакомой местности"."Заряжаем сначала полностью пакет всем расчетом, выезжаем на какую-то огневую и отстреливаемся. Нам скажут, сколько надо снарядов отправить, отправляем, максимально быстро сворачиваемся и возвращаемся обратно в пункт дислокации, дозаряжаемся, приводим технику в порядок. И ждем дальнейшей цели", — отметил Василий.
https://ria.ru/20220826/lnr-1812232784.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" в ходе спецоперации
Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток
2022-08-26T09:29
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812234608_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_88af18e5ecfd16a4fd64499b4117b841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:29 26.08.2022 (обновлено: 12:12 26.08.2022)
 
Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации

Минобороны показало работу "Градов" в дневное и ночное время во время спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик о боевой работе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских военных в зоне проведения спецоперации в дневное и ночное время суток.
На кадрах показан процесс заряжания боевых машин, выезд на огневые позиции и стрельба как днем, так и ночью. Данные ракетчики получают от средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 10:08Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных, заявили в ЛНР
"С расстояния около 20 километров расчеты "Градов" ударили по укрепленным позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины", — рассказали в Минобороны.
Уточняется, что в темное время суток расчетам необходимо соблюдать светомаскировку и быстро менять огневые позиции. После выполнения задачи машины отправляются на замаскированную площадку загрузки боеприпасов. Следующего приказа расчеты ждут уже с полным боекомплектом.
Как рассказал старший наводчик расчета боевой машины Василий, "Грады" осуществляют прикрытие колонн. Сейчас, по его словам, работать стало проще, так как ракетчики "привыкли к такой ситуации, на незнакомой местности".
"Заряжаем сначала полностью пакет всем расчетом, выезжаем на какую-то огневую и отстреливаемся. Нам скажут, сколько надо снарядов отправить, отправляем, максимально быстро сворачиваемся и возвращаемся обратно в пункт дислокации, дозаряжаемся, приводим технику в порядок. И ждем дальнейшей цели", — отметил Василий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала